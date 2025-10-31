Рейтинг@Mail.ru
"Порют горячку". СМИ рассказали об ответе России на провокации НАТО
18:33 31.10.2025
"Порют горячку". СМИ рассказали об ответе России на провокации НАТО
"Порют горячку". СМИ рассказали об ответе России на провокации НАТО
"Порют горячку". СМИ рассказали об ответе России на провокации НАТО

Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Адмирал Левченко" Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии "Запад-2025"
Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Адмирал Левченко" Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии "Запад-2025". Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия усиливает свое военное присутствие на Кольском полуострове в ответ на расширение НАТО в Северной Европе, заявил обозреватель Брэндон Вайхерт в материале для The National Interest.
"Россия явно намерена расширять присутствие на Крайнем Севере. Это следствие очередного расширения НАТО, на сей раз в Северной Европе, и Москва хочет дать понять, что это крайне нежелательно", — говорится в публикации.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СМИ: страна НАТО готовится к конфликту с Россией в ключевом регионе
Вчера, 11:16
Журналист добавил, что активизация российских военных на Кольском полуострове вызвала тревогу на Западе, а некоторые европейские источники "порют горячку", утверждая, что Москва якобы собирается усилить напряженность в Северной Европе.
"Кольский полуостров играет важнейшую роль для стратегической ядерной триады России, поскольку обеспечивает ядерное сдерживание морского базирования с помощью подводных лодок Северного флота. Россия вкладывает значительные средства в господство в Арктике, и Кольский полуостров представляет собой геостратегические ворота в регион", — считает Вайхерт.
Американские военные в Италии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
США уведомили союзников по НАТО о сокращении войск в Европе
29 октября, 10:42
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года передали генсеку блока заявки на вступление в альянс. В ночь на 31 марта 2023 года все государства-члены НАТО завершили ее ратификацию.
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что у России не было вооруженных сил в части, граничащей с Финляндией, а теперь будут.
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Европе набросились на бельгийского министра из-за угроз ударить по Москве
Вчера, 16:42
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Заголовок открываемого материала