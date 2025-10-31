"Порют горячку". СМИ рассказали об ответе России на провокации НАТО

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия усиливает свое военное присутствие на Кольском полуострове в ответ на расширение НАТО в Северной Европе, заявил обозреватель Брэндон Вайхерт в материале для The National Interest.
Журналист добавил, что активизация российских военных на Кольском полуострове вызвала тревогу на Западе, а некоторые европейские источники "порют горячку", утверждая, что Москва якобы собирается усилить напряженность в Северной Европе.
"Кольский полуостров играет важнейшую роль для стратегической ядерной триады России, поскольку обеспечивает ядерное сдерживание морского базирования с помощью подводных лодок Северного флота. Россия вкладывает значительные средства в господство в Арктике, и Кольский полуостров представляет собой геостратегические ворота в регион", — считает Вайхерт.
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что у России не было вооруженных сил в части, граничащей с Финляндией, а теперь будут.
