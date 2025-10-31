В ГД поступило представление о лишении неприкосновенности Вороновского

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Госдуму поступило представление генпрокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского, сообщается на сайте палаты парламента.
"В Государственную думу поступило представление генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата ГД Анатолия Владимировича Вороновского", - говорится в публикации.
Отмечается, что, в соответствии с регламентом Госдумы, документы для их предварительного рассмотрения направлены председателем Госдумы Вячеславом Володиным в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам. Также одновременно с этим дано поручение об ознакомлении всех депутатов с поступившим представлением.
"Депутат Анатолий Владимирович Вороновский, избранный по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края, является членом комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края", - также говорится в сообщении.
