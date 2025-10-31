Нарышкин передал Лихачеву новые документы об атомном проекте СССР

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин передал гендиректору "Росатома" Алексею Лихачеву новые рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР, сообщил "Росатом".

Отмечается, что среди переданных бумаг – 14-страничная докладная записка научного руководителя атомного проекта СССР академика Игоря Курчатова , в которой описана логика решения о выборе технологии обогащения урана, принятого после ознакомления с материалами советской разведки.

"Наиболее ценная часть материалов относится к задаче разделения изотопов. Единственным рациональным путем ее решения принимается разделение изотопов при помощи диффузии через мембрану с мелкими отверстиями. Предпочтение метода диффузии методу центрифугирования для наших физиков и химиков явилось неожиданным. У нас была распространена точка зрения, согласно которой возможности метода центрифугирования стоят значительно выше возможностей метода диффузии, который считался практически неприменимым для разделения изотопов тяжелых элементов. В соответствии с этой точкой зрения в начале при постановке работ по проблеме урана предусматривались исследования только с центрифугой (метод Ланге)", – сказано в тексте.

Лихачев напомнил, что в 2025 году отмечается не только 80-летие атомной промышленности, но и 100-летие научно-технической разведки России.

"И мы, атомщики, всегда будем помнить, какой решающий вклад внесла советская разведка в старт работ по урану в СССР. Напомню, это происходило в один из самых тяжелых периодов войны для нашей страны, но благодаря усилиям разведчиков и гению советских физиков в результате появился "атомный проект СССР", который позволил преодолеть ядерную монополию США", – отметил Лихачев, слова которого приведены в сообщении.

Нарышкин отметил вклад отечественной атомной отрасли в обеспечение безопасности и развитие страны.

"Сегодня для нас большая честь и удовольствие поздравить с юбилеем судьбоносного события: создание в 1945 году специального комитета для руководства атомным проектом и подчиненного ему первого главного управления при Совнаркоме запустило полномасштабный проект становления нашей страны в качестве великой ядерной державы. Научные и технологические достижения первопроходцев советского атомного проекта позволили совершить настоящий прорыв в ключевых областях знаний, обеспечить обороноспособность страны, раскрыть неведанные ранее возможности бурного развития передовых направлений науки, техники и экономики. В сегодняшних юбилярах мы видим достойных продолжателей грандиозного дела покорения атома. Вы и сегодня вносите весомый вклад в обеспечение безопасности, мощи и процветания России, поддержания стратегического баланса сил в мире", – подчеркнул Нарышкин.

Российская атомная отрасль отметила свое 80-летие 20 августа 2025 года. А 26 октября нынешнего года исполнилось 100 лет отечественной научно-технической разведке (НТР) - одному из ключевых направлений работы СВР России.

Сведения, полученные научно-технической разведкой, помогли СССР в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. А добычу этой информации специалисты считают самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории.