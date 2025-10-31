Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин передал Лихачеву новые документы об атомном проекте СССР - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 31.10.2025 (обновлено: 15:58 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/rossiya-2052098205.html
Нарышкин передал Лихачеву новые документы об атомном проекте СССР
Нарышкин передал Лихачеву новые документы об атомном проекте СССР - РИА Новости, 31.10.2025
Нарышкин передал Лихачеву новые документы об атомном проекте СССР
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин передал гендиректору "Росатома" Алексею Лихачеву новые... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T14:55:00+03:00
2025-10-31T15:58:00+03:00
россия
ссср
сергей нарышкин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российское историческое общество
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/59216/04/592160453_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1a77dd48b72c8f9cd19654d0bc79f5bb.jpg
https://ria.ru/20251029/rosatom-2051607333.html
https://ria.ru/20250827/dokumenty-2037795440.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/59216/04/592160453_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_9e46fba8f2d290910af341541373f783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, сергей нарышкин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), общество
Россия, СССР, Сергей Нарышкин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российское историческое общество, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Общество
Нарышкин передал Лихачеву новые документы об атомном проекте СССР

Нарышкин передал Лихачеву новые архивные документы СВР об атомном проекте СССР

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин передал гендиректору "Росатома" Алексею Лихачеву новые рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР, сообщил "Росатом".
"Тридцать первого октября 2025 года генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев встретился с руководителем Российского исторического общества, директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным. В ходе встречи Сергей Нарышкин передал сотрудникам "Росатома" ряд уникальных исторических документов, с которых впервые сняли гриф "совершенно секретно". Их рассекречивание было приурочено к 80-летию атомной промышленности", - говорится в сообщении.
Зарядка элекромобиля в электрозарядном хабе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Росатом представил новые виды зарядных станций
29 октября, 18:27
Отмечается, что среди переданных бумаг – 14-страничная докладная записка научного руководителя атомного проекта СССР академика Игоря Курчатова, в которой описана логика решения о выборе технологии обогащения урана, принятого после ознакомления с материалами советской разведки.
"Наиболее ценная часть материалов относится к задаче разделения изотопов. Единственным рациональным путем ее решения принимается разделение изотопов при помощи диффузии через мембрану с мелкими отверстиями. Предпочтение метода диффузии методу центрифугирования для наших физиков и химиков явилось неожиданным. У нас была распространена точка зрения, согласно которой возможности метода центрифугирования стоят значительно выше возможностей метода диффузии, который считался практически неприменимым для разделения изотопов тяжелых элементов. В соответствии с этой точкой зрения в начале при постановке работ по проблеме урана предусматривались исследования только с центрифугой (метод Ланге)", – сказано в тексте.
Лихачев напомнил, что в 2025 году отмечается не только 80-летие атомной промышленности, но и 100-летие научно-технической разведки России.
"И мы, атомщики, всегда будем помнить, какой решающий вклад внесла советская разведка в старт работ по урану в СССР. Напомню, это происходило в один из самых тяжелых периодов войны для нашей страны, но благодаря усилиям разведчиков и гению советских физиков в результате появился "атомный проект СССР", который позволил преодолеть ядерную монополию США", – отметил Лихачев, слова которого приведены в сообщении.
Нарышкин отметил вклад отечественной атомной отрасли в обеспечение безопасности и развитие страны.
"Сегодня для нас большая честь и удовольствие поздравить с юбилеем судьбоносного события: создание в 1945 году специального комитета для руководства атомным проектом и подчиненного ему первого главного управления при Совнаркоме запустило полномасштабный проект становления нашей страны в качестве великой ядерной державы. Научные и технологические достижения первопроходцев советского атомного проекта позволили совершить настоящий прорыв в ключевых областях знаний, обеспечить обороноспособность страны, раскрыть неведанные ранее возможности бурного развития передовых направлений науки, техники и экономики. В сегодняшних юбилярах мы видим достойных продолжателей грандиозного дела покорения атома. Вы и сегодня вносите весомый вклад в обеспечение безопасности, мощи и процветания России, поддержания стратегического баланса сил в мире", – подчеркнул Нарышкин.
Российская атомная отрасль отметила свое 80-летие 20 августа 2025 года. А 26 октября нынешнего года исполнилось 100 лет отечественной научно-технической разведке (НТР) - одному из ключевых направлений работы СВР России.
Сведения, полученные научно-технической разведкой, помогли СССР в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. А добычу этой информации специалисты считают самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории.
В 1995-1996 годах звание Героя России было присвоено сотрудникам отечественной внешней разведки, добывавшим атомные секреты Запада - Леониду Квасникову, одному из зачинателей научно-технической разведки; Владимиру Барковскому, Александру Феклисову, Анатолию Яцкову, а также выходцам из США супругам Леонтине и Моррису Коэнам. Крупнейшим информатором Москвы по атомной тематике считается немецкий физик Клаус Фукс. Однако имена многих зарубежных добровольных помощников Москвы, благодаря которым СССР получил данные, облегчившие ему создание своей атомной бомбы, нельзя назвать и по сей день, заявил Нарышкин в преддверии 100-летия НТР.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
СВР опубликует рассекреченные документы о милитаристской Японии
27 августа, 10:15
 
РоссияСССРСергей НарышкинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Российское историческое обществоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала