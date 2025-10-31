Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ отметили опасное влияние западных идей на примере Хэллоуина
14:16 31.10.2025
В РПЦ отметили опасное влияние западных идей на примере Хэллоуина
В РПЦ отметили опасное влияние западных идей на примере Хэллоуина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел (Фокин) отметил опасное влияние культурных западных идей на примере Хэллоуина, сообщил РИА Новости священник и председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской епархии Антоний Долгушин.
Ранее в СМИ появились публикации, что в среду на парламентской встрече духовенства и депутатов в думе региона митрополит Павел якобы предложил законодательно запретить празднование Хэллоуина в Югре.
"В своем докладе к парламентариям митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел отметил опасное влияние нетрадиционных для России культурных западных идей, в том числе на примере праздника Хэллоуин, который как раз пропагандируется в эти дни повсеместно", – пояснил собеседник агентства.
Хэллоуин (Halloween) отмечается во многих странах мира в канун католического праздника Дня всех святых - в ночь на 1 ноября. Традиции праздника корнями уходят в культуру древних кельтов, которые называли его "Самайн" - "Закат лета". У кельтов считалось, что в ночь "Самайна" мир людей и потусторонний мир соприкасались друг с другом и души умерших возвращались на землю.
С распространением христианства на Британских островах в V веке 1 ноября стали отмечать католический праздник День всех святых. Со временем дату в просторечии стали называть Хэллоуин (All Hallows Eve) - канун Дня всех святых.
Традиция устраивать на Хэллоуин карнавалы и наряжаться в костюмы нечисти появилась лишь в XX веке в США. В Америке появился самый распространенный атрибут Хэллоуина - тыква, сезон сбора этого овоща приходится именно на октябрь. Из тыквы вырезают светильник - "фонарь Джека" - символ неприкаянной души, которая бродит в темноте. В России праздник начали отмечать с 1990-х годов, но широкого распространения он не получил.
Священник рассказал, о чем на самом деле напоминает Хеллоуин
