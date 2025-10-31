В РПЦ отметили опасное влияние западных идей на примере Хэллоуина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел (Фокин) отметил опасное влияние культурных западных идей на примере Хэллоуина, сообщил РИА Новости священник и председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской епархии Антоний Долгушин.

Ранее в СМИ появились публикации, что в среду на парламентской встрече духовенства и депутатов в думе региона митрополит Павел якобы предложил законодательно запретить празднование Хэллоуина в Югре.

"В своем докладе к парламентариям митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел отметил опасное влияние нетрадиционных для России культурных западных идей, в том числе на примере праздника Хэллоуин, который как раз пропагандируется в эти дни повсеместно", – пояснил собеседник агентства.

Хэллоуин (Halloween) отмечается во многих странах мира в канун католического праздника Дня всех святых - в ночь на 1 ноября. Традиции праздника корнями уходят в культуру древних кельтов, которые называли его "Самайн" - "Закат лета". У кельтов считалось, что в ночь "Самайна" мир людей и потусторонний мир соприкасались друг с другом и души умерших возвращались на землю.

С распространением христианства на Британских островах в V веке 1 ноября стали отмечать католический праздник День всех святых. Со временем дату в просторечии стали называть Хэллоуин (All Hallows Eve) - канун Дня всех святых.