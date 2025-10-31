Рейтинг@Mail.ru
В Британии назвали грубую ошибку США после испытаний "Буревестника"
07:10 31.10.2025
В Британии назвали грубую ошибку США после испытаний "Буревестника"
В Британии назвали грубую ошибку США после испытаний "Буревестника" - РИА Новости, 31.10.2025
В Британии назвали грубую ошибку США после испытаний "Буревестника"
После того, как президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник", США должны были начать переговоры с Москвой, а не... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T07:10:00+03:00
2025-10-31T07:10:00+03:00
В Британии назвали грубую ошибку США после испытаний "Буревестника"

Меркурис: США должны заключить договор с Россией вместо ядерных испытаний

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. После того, как президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник", США должны были начать переговоры с Москвой, а не принимать решения по ядерному оружию, заявил в британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Ответ США был не таким, какой я бы посоветовал: встретиться с русскими, провести переговоры, продлить договор СНВ-3 и посмотреть, в чем можно убедить русских", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трамп резко изменил позицию по Украине
05:20
Вместо этого, отметил эксперт, американский лидер Дональд Трамп принял решение возобновить ядерные испытания. Это не окажет никакого влияния на Россию, поскольку ей удалось достичь технологического прорыва, даже не прибегая к таким шагам, подчеркнул аналитик.
"По моему мнению, это абсурд", — резюмировал Меркурис.
Портал L’Antidiplomaticо писал, что такое оружие как "Буревестник", сделало стратегический арсенал России недосягаемым для устаревшего вооружения Пентагона.
Владимир Зеленский
На Украине забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому
04:11
Президент России Владимир Путин 26 октября сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе главе государства отметил, что она продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, Герасимов подчеркнул, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
В четверг президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия не отменялся. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, указал, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Российский военнослужащий
"Никаких переговоров": в США сделали заявление о территориях России
02:16
 
