В Британии назвали грубую ошибку США после испытаний "Буревестника"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. После того, как президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты "Буревестник", США должны были начать переговоры с Москвой, а не принимать решения по ядерному оружию, заявил в британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Ответ США был не таким, какой я бы посоветовал: встретиться с русскими, провести переговоры, продлить договор СНВ-3 и посмотреть, в чем можно убедить русских", — сказал он.
Вместо этого, отметил эксперт, американский лидер Дональд Трамп принял решение возобновить ядерные испытания. Это не окажет никакого влияния на Россию, поскольку ей удалось достичь технологического прорыва, даже не прибегая к таким шагам, подчеркнул аналитик.
"По моему мнению, это абсурд", — резюмировал Меркурис.
Портал L’Antidiplomaticо писал, что такое оружие как "Буревестник", сделало стратегический арсенал России недосягаемым для устаревшего вооружения Пентагона.
Президент России Владимир Путин 26 октября сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе главе государства отметил, что она продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, Герасимов подчеркнул, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
В четверг президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия не отменялся. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, указал, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.