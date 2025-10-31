Рейтинг@Mail.ru
"Никаких переговоров": в США сделали заявление о территориях России
02:16 31.10.2025
"Никаких переговоров": в США сделали заявление о территориях России
"Никаких переговоров": в США сделали заявление о территориях России - РИА Новости, 31.10.2025
"Никаких переговоров": в США сделали заявление о территориях России
Россия не отдаст свои новые территории в рамках урегулирования украинского конфликта, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон
2025-10-31T02:16:00+03:00
2025-10-31T02:16:00+03:00
"Никаких переговоров": в США сделали заявление о территориях России

Джонсон: Россия не будет вести переговоров о своих новых территориях

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия не отдаст свои новые территории в рамках урегулирования украинского конфликта, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Никаких переговоров (О территориях России. — Прим. Ред.) не будет. Они полностью стали частью России, и Россия защитит их так или иначе", — сказал он, отвечая на вопрос о требованиях Запада в рамках украинского урегулирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Депутат Рады набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
01:02
Эксперт также выразил уверенность в том, что Россия сейчас на голову выше своих противников и вправе устанавливать такие условия, которые в Москве посчитают необходимыми.
"Они не находятся под таким экономическим давлением, на котором Запад продолжает настаивать. <…> А у Украины ничего нет", — резюмировал Джонсон.
Ранее американская газета New York Times сообщала, что американский лидер Дональд Трамп во время напряженной встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне настоятельно рекомендовал тому пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией.
