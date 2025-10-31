https://ria.ru/20251031/rossiya-2051987014.html
"Никаких переговоров": в США сделали заявление о территориях России
"Никаких переговоров": в США сделали заявление о территориях России - РИА Новости, 31.10.2025
"Никаких переговоров": в США сделали заявление о территориях России
Россия не отдаст свои новые территории в рамках урегулирования украинского конфликта, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 31.10.2025
"Никаких переговоров": в США сделали заявление о территориях России
Джонсон: Россия не будет вести переговоров о своих новых территориях