Россия поддерживает постоянный диалог с США по Украине, заявил источник

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия поддерживает постоянный диалог с США по вопросу украинского урегулирования, контакты продолжаются, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.
«
"В последнее время в медиасфере появились проплаченные материалы, в которых на разные лады проводится один тезис - "российско-американские контакты привели к осложнению процесса подготовки встречи на высшем уровне между Россией и США и в целом отдалили перспективу урегулирования украинского кризиса", - сказал он.
Источник заявил о желании внести ясность.
«
"Российская сторона поддерживает постоянный диалог с американцами по вопросу украинского урегулирования", - отметил он.
Источник подчеркнул, что "контакты не прерывались".
"При этом важно отметить, что ни до телефонного разговора между (министром иностранных дел РФ Сергеем - ред.) Лавровым и (госсекретарем США Марко - ред.) Рубио (20 октября), ни в ходе него, ни после беседы российская сторона не выходила за рамки тех пониманий, которые были достигнуты лидерами России и США в течение их детального обмена мнениями по тематике украинского кризиса на саммите на Аляске 15 августа текущего года", - заключил источник.