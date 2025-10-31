Рейтинг@Mail.ru
Россия поддерживает постоянный диалог с США по Украине, заявил источник - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/rossija-2052203489.html
Россия поддерживает постоянный диалог с США по Украине, заявил источник
Россия поддерживает постоянный диалог с США по Украине, заявил источник - РИА Новости, 31.10.2025
Россия поддерживает постоянный диалог с США по Украине, заявил источник
Россия поддерживает постоянный диалог с США по вопросу украинского урегулирования, контакты продолжаются, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T20:46:00+03:00
2025-10-31T20:46:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001814040_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_2234bb3d35dab37b6a416b1f2e7a9ab9.jpg
https://ria.ru/20251031/ssha-2052201820.html
https://ria.ru/20251031/nato-2052199894.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccc49a37ca003e66666eb317899d10dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва
В мире, Россия, США, Москва
Россия поддерживает постоянный диалог с США по Украине, заявил источник

Российская сторона ведет постоянный диалог с США по украинскому урегулированию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия поддерживает постоянный диалог с США по вопросу украинского урегулирования, контакты продолжаются, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.
«
"В последнее время в медиасфере появились проплаченные материалы, в которых на разные лады проводится один тезис - "российско-американские контакты привели к осложнению процесса подготовки встречи на высшем уровне между Россией и США и в целом отдалили перспективу урегулирования украинского кризиса", - сказал он.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Пентагон дал разрешение на передачу Украине ракет Tomahawk, сообщил CNN
Вчера, 20:25
Источник заявил о желании внести ясность.
«
"Российская сторона поддерживает постоянный диалог с американцами по вопросу украинского урегулирования", - отметил он.
Источник подчеркнул, что "контакты не прерывались".
"При этом важно отметить, что ни до телефонного разговора между (министром иностранных дел РФ Сергеем - ред.) Лавровым и (госсекретарем США Марко - ред.) Рубио (20 октября), ни в ходе него, ни после беседы российская сторона не выходила за рамки тех пониманий, которые были достигнуты лидерами России и США в течение их детального обмена мнениями по тематике украинского кризиса на саммите на Аляске 15 августа текущего года", - заключил источник.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Британии признали, что НАТО ведет прокси-войну на Украине
Вчера, 20:06
 
В миреРоссияСШАМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала