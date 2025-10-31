Рейтинг@Mail.ru
МИД России предупредил о последствиях размещения "Тифона" в Японии - РИА Новости, 31.10.2025
18:38 31.10.2025
МИД России предупредил о последствиях размещения "Тифона" в Японии
Россия сохраняет право принять меры для обеспечения своей безопасности в связи с нахождением на базе ВС США в Японии батареи наземного ракетного комплекса...
2025
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия сохраняет право принять меры для обеспечения своей безопасности в связи с нахождением на базе ВС США в Японии батареи наземного ракетного комплекса "Тифон", заявил МИД РФ.
Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с состоявшимися с 20 по 31 октября учениями Joint Exercise 2025, которые охватывали всю территорию Японии, включая районы острова Хоккайдо в географической близости от РФ, уточняет внешнеполитическое ведомство.
"В данном контексте была выражена озабоченность тем фактом, что с японского архипелага до сих пор не вывезена размещенная на базе ВС США "Ивакуни" в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 (11-25 сентября) батарея наземного комплекса "Тифон", предназначенного для запуска, в том числе, ракет средней и меньшей дальности. В связи с этим отметили, что Российская Федерация резервирует за собой право принять необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Большой противолодочный корабль проекта 1155 Адмирал Левченко Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Порют горячку". СМИ рассказали об ответе России на провокации НАТО
