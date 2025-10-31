Рейтинг@Mail.ru
18:23 31.10.2025 (обновлено: 18:31 31.10.2025)
Россия ввела запрет на въезд для представителей евроинститутов
РФ вводит запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов, государств Европы в ответ на утверждение 19 пакета антироссийских санкций на заседании совета... РИА Новости, 31.10.2025
Россия ввела запрет на въезд для представителей евроинститутов

Представителям Европы запретили въезд в Россию после одобрения 19 пакета санкций

© РИА НовостиЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости
Здание МИД РФ. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. РФ вводит запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов, государств Европы в ответ на утверждение 19 пакета антироссийских санкций на заседании совета Евросоюза, сообщили в МИД РФ.
"В ответ на эти недружественные действия (утверждение 19 пакета санкций ЕС против РФ – ред.) российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Уточняется, что запрет касается в том числе сотрудников силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждан стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, участвующих в организации поставок продукции двойного назначения на Украину, работающих для подрыва территориальной целостности РФ, и организацию блокады движения российских судов и грузов.
Кроме того, запрет коснулся представителей евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, ответственных за введение и применение санкций против нашей страны и пытающихся навредить отношениям России с другими государствами.
"(В рамках запрета речь идет об - ред.) "отличившихся" своей русофобской риторикой гражданских активистах и представителях научного сообщества; депутатах стран-членов ЕС и европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты", - отмечается также в сообщении МИД.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас ранее сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. В частности, в рамках новых рестрикций накладываются ограничения на перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза.
