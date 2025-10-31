Рейтинг@Mail.ru
Россия будет способствовать оснащению стран СНГ оружием, заявил Белоусов - РИА Новости, 31.10.2025
13:52 31.10.2025
Россия будет способствовать оснащению стран СНГ оружием, заявил Белоусов
Россия будет способствовать оснащению стран СНГ оружием, заявил Белоусов
Россия будет способствовать оснащению национальных армий стран СНГ современными образцами вооружения и передавать им опыт, полученный в ходе СВО, заявил министр РИА Новости, 31.10.2025
Россия будет способствовать оснащению стран СНГ оружием, заявил Белоусов

Белоусов: Россия будет способствовать оснащению армий СНГ современным оружием

АЛМА-АТА, 31 окт – РИА Новости. Россия будет способствовать оснащению национальных армий стран СНГ современными образцами вооружения и передавать им опыт, полученный в ходе СВО, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"На фоне сложной военно-политической обстановки особенно важно единство подходов как к общему нашему героическому прошлому, так и к оценке современных вызовов и угроз", - сказал Белоусов, открывая заседание совета министров обороны государств СНГ в Алма-Ате.
"У нас весьма насыщенная повестка дня, - подчеркнул Белоусов. - Большое внимание уделим результатам реализации концепции военного сотрудничества и дальнейшим перспективам его развития в современных условиях".
Подчёркнуто, что Россия настроена активно способствовать оснащению армий стран СНГ современными образцами вооружения.
"Решительно настроены расширять совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Способствовать оснащению национальных армий современными образцами вооружения. Передавать опыт, полученный в ходе специальной военной операции на Украине", - заявил Белоусов.
Министр обороны России отметил, что особое место в совместной работе традиционно отведено сохранению памяти об общей Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и недопущению фальсификации её итогов, предложив в ходе заседания обменяться мнениями по этим вопросам.
Перед началом заседания Белоусов принял участие в церемонии возложения цветов главами делегаций стран СНГ к Вечному огню на Мемориале Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, а также посетил военно-исторический музей Вооружённых сил Республики Казахстан. Экскурсию проводила Алуа Байкадамова, внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.
По окончании мероприятия Белоусов вручил Байкадамовой Почётную грамоту президента РФ и памятный набор от министра обороны России.
