Рейтинг@Mail.ru
Россия приветствовала резолюцию ГА ООН об отмене санкций против Кубы - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/rossija-2052043423.html
Россия приветствовала резолюцию ГА ООН об отмене санкций против Кубы
Россия приветствовала резолюцию ГА ООН об отмене санкций против Кубы - РИА Новости, 31.10.2025
Россия приветствовала резолюцию ГА ООН об отмене санкций против Кубы
Россия приветствует резолюцию ГА ООН с призывом к США отменить санкции против Кубы, будет и далее поддерживать ее народ в борьбе за защиту суверенитета, заявила РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T11:23:00+03:00
2025-10-31T11:23:00+03:00
в мире
россия
куба
сша
мария захарова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg
https://ria.ru/20251031/ukraina-2052011374.html
россия
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_7ee047c20bc52a2d755134b3f914da68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, куба, сша, мария захарова, оон
В мире, Россия, Куба, США, Мария Захарова, ООН
Россия приветствовала резолюцию ГА ООН об отмене санкций против Кубы

РФ приветствует резолюцию ГА ООН с призывом к США об отмене санкций против Кубы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия приветствует резолюцию ГА ООН с призывом к США отменить санкции против Кубы, будет и далее поддерживать ее народ в борьбе за защиту суверенитета, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Приветствуем практически единогласное принятие 80-й сессией Генеральной ассамблеи ООН 29 октября ежегодно вносимой Гаваной резолюции "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.
Она добавила, что Москва продолжит оказывать руководству и братскому народу Кубы поддержку в борьбе за защиту государственного суверенитета, последовательно укреплять российско-кубинское стратегическое партнерство по самому широкому спектру направлений.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Украина повела себя неблагодарно по отношению к Кубе, заявил Полянский
Вчера, 09:12
 
В миреРоссияКубаСШАМария ЗахароваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала