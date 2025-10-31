https://ria.ru/20251031/rossija-2052032829.html
Правительство оценило работу газопровода "Сила Сибири"
Россия в 2025 году стала лидером по поставкам природного газа в Китай благодаря выводу на контрактную мощность газопровода "Сила Сибири", сообщили в аппарате... РИА Новости, 31.10.2025
РФ стала лидером по поставкам природного газа в КНР благодаря "Силе Сибири"