10:38 31.10.2025
Правительство оценило работу газопровода "Сила Сибири"
Правительство оценило работу газопровода "Сила Сибири"
Россия в 2025 году стала лидером по поставкам природного газа в Китай благодаря выводу на контрактную мощность газопровода "Сила Сибири", сообщили в аппарате... РИА Новости, 31.10.2025
экономика, россия, китай, михаил мишустин, сила сибири — 2
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Сила Сибири — 2
Правительство оценило работу газопровода "Сила Сибири"

РФ стала лидером по поставкам природного газа в КНР благодаря "Силе Сибири"

Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия в 2025 году стала лидером по поставкам природного газа в Китай благодаря выводу на контрактную мощность газопровода "Сила Сибири", сообщили в аппарате правительства РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит с визитом КНР 3-4 ноября.
"Россия… в текущем году – стала лидером по поставкам природного газа благодаря выводу на контрактную мощность газопровода "Сила Сибири", - говорится в материалах к визиту.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Россия и Китай обсудят развитие логистической взаимосвязанности
ЭкономикаРоссияКитайМихаил МишустинСила Сибири — 2
 
 
Заголовок открываемого материала