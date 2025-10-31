Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о возобновлении работы брошенных иностранцами заводов - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/rossija-2052020291.html
Мантуров рассказал о возобновлении работы брошенных иностранцами заводов
Мантуров рассказал о возобновлении работы брошенных иностранцами заводов - РИА Новости, 31.10.2025
Мантуров рассказал о возобновлении работы брошенных иностранцами заводов
Почти все "брошенные" иностранцами автозаводы в России на сегодняшний день перезапущены, 11 из 13 предприятий возобновили полноценную работу, а еще два должны... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:48:00+03:00
2025-10-31T09:48:00+03:00
экономика
калуга
калужская область
тульская область
денис мантуров
volkswagen group
соллерс
автотор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023047898_0:73:3204:1875_1920x0_80_0_0_0bfa6c298cab46afc49578fd020116ba.jpg
https://ria.ru/20251031/manturov-2052019654.html
https://ria.ru/20251031/manturov-2052018998.html
калуга
калужская область
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023047898_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_1701a9f8a758459e3fac451c46f73fa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, калуга, калужская область, тульская область, денис мантуров, volkswagen group, соллерс, автотор, volkswagen touareg
Экономика, Калуга, Калужская область, Тульская область, Денис Мантуров, Volkswagen Group, Соллерс, Автотор, Volkswagen Touareg
Мантуров рассказал о возобновлении работы брошенных иностранцами заводов

Мантуров: почти все брошенные иностранцами автозаводы возобновили работу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Почти все "брошенные" иностранцами автозаводы в России на сегодняшний день перезапущены, 11 из 13 предприятий возобновили полноценную работу, а еще два должны быть запущены в 2026 году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Еще один из важных результатов – по статусу на сегодняшний день практически все ранее "брошенные" иностранцами площадки перезапущены, обеспечивают рабочие места… В общей сложности возобновлена полноценная работа 11 из 13 площадок, построенных под выпуск легковых автомобилей. Оставшиеся две должны быть запущены в следующем году", - сказал Мантуров.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время брифинга - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал о развитии производства автомобилей в России
Вчера, 09:46
Он отметил, что автомобили, которые выпускают перезапущенные площадки, "планомерно занимают освободившиеся с уходом западных брендов ниши".
Так, в Калуге на бывшем заводе Volkswagen сегодня выпускаются автомобили российского бренда Tenet по полному циклу, включая сварку и окраску, а "Соллерс" оперативно адаптировал освободившиеся мощности под продукцию собственного бренда.
Отдельно Мантуров выделил работу компании "Автомобильные технологии" в Калужской области, которая, помимо производства автомобилей Citroen, занимается производством одной из моделей бренда Haval. Он также отметил стабильную работу калининградского завода "Автотор" с несколькими технологическими партнерами.
"Важно, что на протяжении всего этого периода исправно работает завод Haval в Тульской области. С учетом этого решения о перезапуске остальных площадок помогли нам сохранить работу примерно 30 тысячам сотрудников - высококвалифицированным отраслевым специалистам", - резюмировал Мантуров.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке
Вчера, 09:43
 
ЭкономикаКалугаКалужская областьТульская областьДенис МантуровVolkswagen GroupСоллерсАвтоторVolkswagen Touareg
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала