Мантуров рассказал о возобновлении работы брошенных иностранцами заводов
Почти все "брошенные" иностранцами автозаводы в России на сегодняшний день перезапущены, 11 из 13 предприятий возобновили полноценную работу, а еще два должны... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T09:48:00+03:00
экономика
калуга
калужская область
тульская область
денис мантуров
volkswagen group
соллерс
автотор
Экономика, Калуга, Калужская область, Тульская область, Денис Мантуров, Volkswagen Group, Соллерс, Автотор, Volkswagen Touareg
Мантуров рассказал о возобновлении работы брошенных иностранцами заводов
Мантуров: почти все брошенные иностранцами автозаводы возобновили работу
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Почти все "брошенные" иностранцами автозаводы в России на сегодняшний день перезапущены, 11 из 13 предприятий возобновили полноценную работу, а еще два должны быть запущены в 2026 году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Еще один из важных результатов – по статусу на сегодняшний день практически все ранее "брошенные" иностранцами площадки перезапущены, обеспечивают рабочие места… В общей сложности возобновлена полноценная работа 11 из 13 площадок, построенных под выпуск легковых автомобилей. Оставшиеся две должны быть запущены в следующем году", - сказал Мантуров.
Он отметил, что автомобили, которые выпускают перезапущенные площадки, "планомерно занимают освободившиеся с уходом западных брендов ниши".
Так, в Калуге на бывшем заводе Volkswagen сегодня выпускаются автомобили российского бренда Tenet по полному циклу, включая сварку и окраску, а "Соллерс" оперативно адаптировал освободившиеся мощности под продукцию собственного бренда.
Отдельно Мантуров выделил работу компании "Автомобильные технологии" в Калужской области, которая, помимо производства автомобилей Citroen, занимается производством одной из моделей бренда Haval. Он также отметил стабильную работу калининградского завода "Автотор" с несколькими технологическими партнерами.
"Важно, что на протяжении всего этого периода исправно работает завод Haval в Тульской области. С учетом этого решения о перезапуске остальных площадок помогли нам сохранить работу примерно 30 тысячам сотрудников - высококвалифицированным отраслевым специалистам", - резюмировал Мантуров.