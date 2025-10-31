https://ria.ru/20251031/rossija-2052010055.html
Мирошник рассказал о контактах России по СВО с международными организациями
Россия ведет переговоры с рядом международных организаций для визита их экспертов в прифронтовые территории по окончанию спецоперации на Украине, заявил в... РИА Новости, 31.10.2025
Мирошник: РФ прорабатывает визиты зарубежных экспертов в прифронтовые зоны