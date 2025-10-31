Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал о контактах России по СВО с международными организациями - РИА Новости, 31.10.2025
09:07 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/rossija-2052010055.html
Мирошник рассказал о контактах России по СВО с международными организациями
Мирошник рассказал о контактах России по СВО с международными организациями
россия, украина, родион мирошник
Россия, Украина, Родион Мирошник
Мирошник рассказал о контактах России по СВО с международными организациями

Мирошник: РФ прорабатывает визиты зарубежных экспертов в прифронтовые зоны

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия ведет переговоры с рядом международных организаций для визита их экспертов в прифронтовые территории по окончанию спецоперации на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Мы ведем переговоры с рядом организаций, которые еще не опорочили свой имидж как пропагандистских. Мы работаем в различных формах с организациями, которые проявляют стремление к установке истины", - сказал Мирошник, отвечая на соответствующий вопрос.
Однако посол отказался назвать конкретные организации, с которыми прорабатывается этот вопрос. "Я не хочу их подставлять, потому что реакция на справедливость будет как команда "фас", - отметил он.
Мирошник о жизни в прифронтовых городах, зверствах ВСУ и почему Украина не забирает тела своих солдат - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Родион Мирошник: Россия хранит огромное количество тел украинских военных
РоссияУкраинаРодион Мирошник
 
 
