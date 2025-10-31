https://ria.ru/20251031/reuters-2052191964.html
Трамп заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле, пишет Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T19:11:00+03:00
2025-10-31T19:11:00+03:00
2025-10-31T19:41:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20251029/venesuela-2051432085.html
венесуэла
сша
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, NBC
Reuters: Трамп не намерен наносить удары по Венесуэле