Трамп заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле, пишет Reuters
19:11 31.10.2025 (обновлено: 19:41 31.10.2025)
Трамп заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле, пишет Reuters
Трамп заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле, пишет Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 31.10.2025
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, nbc
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, NBC
Трамп заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле, пишет Reuters

Reuters: Трамп не намерен наносить удары по Венесуэле

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле, передает агентство Рейтер.
"Нет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, планирует ли он наносить такие удары.
Ранее в пятницу издание Miami Herald со ссылкой на источники писало, что США могут нанести воздушные удары по целям на территории Венесуэлы в ближайшие часы или дни.
В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.
Каракас - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Венесуэлы
29 октября, 12:01
 
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампNBC
 
 
