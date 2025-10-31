Рейтинг@Mail.ru
Страхование экспортного факторинга стало важным решением поддержки ВЭД
12:09 31.10.2025
Страхование экспортного факторинга стало важным решением поддержки ВЭД
Страхование экспортного факторинга стало важным решением поддержки ВЭД - РИА Новости, 31.10.2025
Страхование экспортного факторинга стало важным решением поддержки ВЭД
Страхование экспортного факторинга стало важным решением поддержки ВЭД

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Экспортный факторинг набирает все большую популярность как эффективный инструмент финансирования внешнеэкономической деятельности, заявила директор по кредитным продуктам для банков и финансовых институтов Группы Российского экспортного центра (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) Виктория Стрижакова на сессии "Торговое финансирование: тенденции и перспективы".
Дискуссия состоялась в рамках конференции "Факторинг, форфейтинг, аккредитивы. Trade Finance 360°. Новые правила доверия и ликвидности".
Мероприятие организовано российским подразделением Международной торговой палаты (ICC Russia).
Стрижакова представила продуктовую линейку Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ).
"Страхование экспортного факторинга - одно из наиболее актуальных решений в сфере финансирования экспортно-импортных операций, поскольку страховое покрытие ЭКСАР не только позволяет разделить риски с надежным партнером и увеличить лимиты на дебиторов, но и помогает экспортерам выйти на новые рынки, расширить круг потенциальных покупателей за счет более конкурентных условий поставок", – сказала она.
ЭКСАР является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности ЭКСАР - поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом в 2022 году в ответ на новые вызовы правительство РФ расширило полномочия ЭКСАР до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году - до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
Экономика
 
 
