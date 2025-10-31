https://ria.ru/20251031/rets-2052053430.html
Страхование экспортного факторинга стало важным решением поддержки ВЭД
Страхование экспортного факторинга стало важным решением поддержки ВЭД - РИА Новости, 31.10.2025
Страхование экспортного факторинга стало важным решением поддержки ВЭД
Экспортный факторинг набирает все большую популярность как эффективный инструмент финансирования внешнеэкономической деятельности, заявила директор по кредитным РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T12:09:00+03:00
2025-10-31T12:09:00+03:00
2025-10-31T12:13:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052053866_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c31e86e3968e41e3f0b6dfb7c400215d.jpg
https://ria.ru/20251031/yarmarka-2052033921.html
https://ria.ru/20251031/razrabotki-2052040819.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052053866_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_78a9830e2a2100bc7aab0b1ea0e1d8e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Страхование экспортного факторинга стало важным решением поддержки ВЭД
РЭЦ: экспортный факторинг набирает все большую популярность
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Экспортный факторинг набирает все большую популярность как эффективный инструмент финансирования внешнеэкономической деятельности, заявила директор по кредитным продуктам для банков и финансовых институтов Группы Российского экспортного центра (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) Виктория Стрижакова на сессии "Торговое финансирование: тенденции и перспективы".
Дискуссия состоялась в рамках конференции "Факторинг, форфейтинг, аккредитивы. Trade Finance 360°. Новые правила доверия и ликвидности".
Мероприятие организовано российским подразделением Международной торговой палаты (ICC Russia).
Стрижакова представила продуктовую линейку Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ).
"Страхование экспортного факторинга - одно из наиболее актуальных решений в сфере финансирования экспортно-импортных операций, поскольку страховое покрытие ЭКСАР не только позволяет разделить риски с надежным партнером и увеличить лимиты на дебиторов, но и помогает экспортерам выйти на новые рынки, расширить круг потенциальных покупателей за счет более конкурентных условий поставок", – сказала она.
ЭКСАР является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности ЭКСАР - поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом в 2022 году в ответ на новые вызовы правительство РФ расширило полномочия ЭКСАР до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году - до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.