Страхование экспортного факторинга стало важным решением поддержки ВЭД

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Экспортный факторинг набирает все большую популярность как эффективный инструмент финансирования внешнеэкономической деятельности, заявила директор по кредитным продуктам для банков и финансовых институтов Группы Российского экспортного центра (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) Виктория Стрижакова на сессии "Торговое финансирование: тенденции и перспективы".

Дискуссия состоялась в рамках конференции "Факторинг, форфейтинг, аккредитивы. Trade Finance 360°. Новые правила доверия и ликвидности".

Мероприятие организовано российским подразделением Международной торговой палаты (ICC Russia).

Стрижакова представила продуктовую линейку Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ).

"Страхование экспортного факторинга - одно из наиболее актуальных решений в сфере финансирования экспортно-импортных операций, поскольку страховое покрытие ЭКСАР не только позволяет разделить риски с надежным партнером и увеличить лимиты на дебиторов, но и помогает экспортерам выйти на новые рынки, расширить круг потенциальных покупателей за счет более конкурентных условий поставок", – сказала она.