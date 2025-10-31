Рейтинг@Mail.ru
31.10.2025
16:54 31.10.2025
Ремонт начали проводить в детском саду "Петушок" подмосковных Химок
Ремонт начали проводить в детском саду "Петушок" подмосковных Химок - РИА Новости, 31.10.2025
Ремонт начали проводить в детском саду "Петушок" подмосковных Химок
Капитальный ремонт начался в детском саду "Петушок" в микрорайоне Сходня городского округа Химки Подмосковья, сообщает администрация муниципалитета. РИА Новости, 31.10.2025
химки (городской округ в московской области), ремонт
Химки (городской округ в Московской области), Ремонт
Ремонт начали проводить в детском саду "Петушок" подмосковных Химок

Капремонт начался в детсаду "Петушок" в микрорайоне Сходня подмосковных Химок

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов проверили строительство детского сада "Петушок" в Сходне
Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов проверили строительство детского сада Петушок в Сходне - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : администрация городского округа Химки
Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов проверили строительство детского сада "Петушок" в Сходне
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт начался в детском саду "Петушок" в микрорайоне Сходня городского округа Химки Подмосковья, сообщает администрация муниципалитета.
Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов проверили ход работ.
"Обновление этого детсада является знаковым и без преувеличения историческим моментом для всех нас. Проектные решения обсуждаются с жителями и педагогами, чтобы создать максимально комфортные условия для детей", – приводит пресс-служба слова Малиновского.
Отмечается, что в рамках ремонта полностью заменят кровлю, утеплят фасад, обновят вентиляцию. Кроме того, проектом предусмотрена перепланировка внутренних помещений.
"Новое здание хотели бы увидеть теплым, красочным и ярким – чтобы все было чистенько и уютно", – поделилась заместитель директора по дошкольным отделениям лицея №21 Ирина Смаль.
После обновления внешний вид здания также преобразится – фасад заиграет зелеными, желтыми и синими цветами. Появится и новая входная группа, на территории обустроят детские площадки.
После завершения ремонта детский сад площадью более 1,1 тысячи квадратных метров сможет принять пять групп – всего 150 воспитанников. В здании также разместят прачечную, столовую и медицинский кабинет. Работы планируют завершить к 1 сентября следующего года, заключили в пресс-службе.
