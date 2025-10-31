Ремонт начали проводить в детском саду "Петушок" подмосковных Химок

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт начался в детском саду "Петушок" в микрорайоне Сходня городского округа Химки Подмосковья, сообщает администрация муниципалитета.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов проверили ход работ.

"Обновление этого детсада является знаковым и без преувеличения историческим моментом для всех нас. Проектные решения обсуждаются с жителями и педагогами, чтобы создать максимально комфортные условия для детей", – приводит пресс-служба слова Малиновского.

Отмечается, что в рамках ремонта полностью заменят кровлю, утеплят фасад, обновят вентиляцию. Кроме того, проектом предусмотрена перепланировка внутренних помещений.

"Новое здание хотели бы увидеть теплым, красочным и ярким – чтобы все было чистенько и уютно", – поделилась заместитель директора по дошкольным отделениям лицея №21 Ирина Смаль.

После обновления внешний вид здания также преобразится – фасад заиграет зелеными, желтыми и синими цветами. Появится и новая входная группа, на территории обустроят детские площадки.