https://ria.ru/20251031/remont-2052133830.html
Ремонт начали проводить в детском саду "Петушок" подмосковных Химок
Ремонт начали проводить в детском саду "Петушок" подмосковных Химок - РИА Новости, 31.10.2025
Ремонт начали проводить в детском саду "Петушок" подмосковных Химок
Капитальный ремонт начался в детском саду "Петушок" в микрорайоне Сходня городского округа Химки Подмосковья, сообщает администрация муниципалитета. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T16:54:00+03:00
2025-10-31T16:54:00+03:00
2025-10-31T16:54:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
ремонт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052133287_0:202:1921:1282_1920x0_80_0_0_70c2f4f266f47fa20f3c75b267d3c7fa.jpg
https://ria.ru/20250925/shkola-2044216477.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052133287_6:0:1715:1282_1920x0_80_0_0_7de0c5e88b41ed89c726c8f9e301601a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), ремонт
Химки (городской округ в Московской области), Ремонт
Ремонт начали проводить в детском саду "Петушок" подмосковных Химок
Капремонт начался в детсаду "Петушок" в микрорайоне Сходня подмосковных Химок
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт начался в детском саду "Петушок" в микрорайоне Сходня городского округа Химки Подмосковья, сообщает администрация муниципалитета.
Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов проверили ход работ.
"Обновление этого детсада является знаковым и без преувеличения историческим моментом для всех нас. Проектные решения обсуждаются с жителями и педагогами, чтобы создать максимально комфортные условия для детей", – приводит пресс-служба слова Малиновского.
Отмечается, что в рамках ремонта полностью заменят кровлю, утеплят фасад, обновят вентиляцию. Кроме того, проектом предусмотрена перепланировка внутренних помещений.
"Новое здание хотели бы увидеть теплым, красочным и ярким – чтобы все было чистенько и уютно", – поделилась заместитель директора по дошкольным отделениям лицея №21 Ирина Смаль.
После обновления внешний вид здания также преобразится – фасад заиграет зелеными, желтыми и синими цветами. Появится и новая входная группа, на территории обустроят детские площадки.
После завершения ремонта детский сад площадью более 1,1 тысячи квадратных метров сможет принять пять групп – всего 150 воспитанников. В здании также разместят прачечную, столовую и медицинский кабинет. Работы планируют завершить к 1 сентября следующего года, заключили в пресс-службе.