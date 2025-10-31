Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование дела экс-председателя кубанского отделения ДОСААФ - РИА Новости, 31.10.2025
11:43 31.10.2025
СК завершил расследование дела экс-председателя кубанского отделения ДОСААФ
Завершено расследование дела экс-председателя кубанского отделения ДОСААФ Бориса Левитского, на его имущество наложен арест на 45 миллионов рублей, сообщили РИА РИА Новости, 31.10.2025
происшествия
россия
краснодарский край
досааф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
краснодарский край
СК завершил расследование дела экс-председателя кубанского отделения ДОСААФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета РФ
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Завершено расследование дела экс-председателя кубанского отделения ДОСААФ Бориса Левитского, на его имущество наложен арест на 45 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Главным военным следственным управлением СК России завершены следственные действия в отношении бывшего председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Краснодарского края Бориса Левитского. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону обжаловал арест
29 октября, 12:23
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону обжаловал арест
29 октября, 12:23
Как установлено следствием, Левитский в соответствии с занимаемой должностью принимал решения о сдаче в аренду помещений ДОСААФ России Краснодарского края, в том числе Краснодарского тира, предназначенного также для патриотического воспитания детей в спортивных секциях. Отмечается, что в 2023 году обвиняемый, действуя из корыстной заинтересованности и вопреки законным интересам ДОСААФ России, незаконно заключил договоры аренды помещений Краснодарского тира по цене значительно ниже рыночной. В результате совершенного преступления помещения Краснодарского тира длительное время использовались не по назначению, чем ДОСААФ России причинен ущерб в размере свыше 40 миллионов рублей.
"По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал Левитскому меру пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Левитского наложен арест в размере более 45 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.
В СК заключили, что принятыми в ходе следствия мерами договор аренды был расторгнут, помещения Краснодарского тира используются по предназначению.
Сергей Лесь - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Суд заново рассмотрит иск к экс-главе Крымского района Кубани Лесю
28 октября, 16:43
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайДОСААФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
