СК завершил расследование дела экс-председателя кубанского отделения ДОСААФ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Завершено расследование дела экс-председателя кубанского отделения ДОСААФ Бориса Левитского, на его имущество наложен арест на 45 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Главным военным следственным управлением СК России завершены следственные действия в отношении бывшего председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Краснодарского края Бориса Левитского. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Как установлено следствием, Левитский в соответствии с занимаемой должностью принимал решения о сдаче в аренду помещений ДОСААФ России Краснодарского края, в том числе Краснодарского тира, предназначенного также для патриотического воспитания детей в спортивных секциях. Отмечается, что в 2023 году обвиняемый, действуя из корыстной заинтересованности и вопреки законным интересам ДОСААФ России, незаконно заключил договоры аренды помещений Краснодарского тира по цене значительно ниже рыночной. В результате совершенного преступления помещения Краснодарского тира длительное время использовались не по назначению, чем ДОСААФ России причинен ущерб в размере свыше 40 миллионов рублей.
"По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал Левитскому меру пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Левитского наложен арест в размере более 45 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.
В СК заключили, что принятыми в ходе следствия мерами договор аренды был расторгнут, помещения Краснодарского тира используются по предназначению.
