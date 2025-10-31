СК завершил расследование дела экс-председателя кубанского отделения ДОСААФ

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Завершено расследование дела экс-председателя кубанского отделения ДОСААФ Бориса Левитского, на его имущество наложен арест на 45 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал Левитскому меру пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Левитского наложен арест в размере более 45 миллионов рублей", - добавили в ведомстве.