Песков переадресовал в Минобороны вопрос об используемых на СВО ракетах

"Я не могу сказать. Этот вопрос нужно адресовать военным относительно того, какие именно ракеты, какие средства доставки, средства поражения используются. Это нужно, конечно, спрашивать в министерстве обороны РФ", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.