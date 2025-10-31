https://ria.ru/20251031/rakety-2052064650.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об используемых на СВО ракетах
2025-10-31T12:58:00+03:00
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны РФ вопрос о том, какие ракеты используют Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции.
"Я не могу сказать. Этот вопрос нужно адресовать военным относительно того, какие именно ракеты, какие средства доставки, средства поражения используются. Это нужно, конечно, спрашивать в министерстве обороны РФ", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.