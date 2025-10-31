https://ria.ru/20251031/putin-2052111786.html
Путин подписал указ о выплатах разработчикам робототехники в новых регионах
Путин подписал указ о выплатах разработчикам робототехники в новых регионах - РИА Новости, 31.10.2025
Путин подписал указ о выплатах разработчикам робототехники в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах и дополнительных социальных гарантиях для разработчиков робототехники и РЭБ в новых регионах,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:31:00+03:00
2025-10-31T15:31:00+03:00
2025-10-31T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744856_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_be50fb41bb14c586b0802acfe70cb8ea.jpg
https://ria.ru/20250408/roboty-2010051755.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744856_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_95568c83c9d9327ecfc0c56740857a29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Общество
Путин подписал указ о выплатах разработчикам робототехники в новых регионах
Путин подписал указ о выплатах разработчикам РЭБ в новых регионах
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости
. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах и дополнительных социальных гарантиях для разработчиков робототехники и РЭБ в новых регионах, соответствующий указ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
"Предоставить лицам, исполняющим должностные (служебные, трудовые) обязанности, выполняющим работы (оказывающим услуги), связанные с разработкой, модернизацией и (или) апробацией робототехнических комплексов (систем), систем связи, средств радиоэлектронного подавления, беспилотных летательных аппаратов и других технических средств, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области", - говорится в документе.
Согласно документу, семьи погибших разработчиков и операторов систем РЭБ в новых регионах получат единоразовую выплату в размере пяти миллионов рублей, в случае получения ими ран и увечий выплата составит три миллиона рублей.