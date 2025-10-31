Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о выплатах разработчикам робототехники в новых регионах - РИА Новости, 31.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 31.10.2025 (обновлено: 16:05 31.10.2025)
Путин подписал указ о выплатах разработчикам робототехники в новых регионах
Путин подписал указ о выплатах разработчикам робототехники в новых регионах
Путин подписал указ о выплатах разработчикам робототехники в новых регионах

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах и дополнительных социальных гарантиях для разработчиков робототехники и РЭБ в новых регионах, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Предоставить лицам, исполняющим должностные (служебные, трудовые) обязанности, выполняющим работы (оказывающим услуги), связанные с разработкой, модернизацией и (или) апробацией робототехнических комплексов (систем), систем связи, средств радиоэлектронного подавления, беспилотных летательных аппаратов и других технических средств, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области", - говорится в документе.
Согласно документу, семьи погибших разработчиков и операторов систем РЭБ в новых регионах получат единоразовую выплату в размере пяти миллионов рублей, в случае получения ими ран и увечий выплата составит три миллиона рублей.
