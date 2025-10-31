Рейтинг@Mail.ru
15:23 31.10.2025
Путин назначил Руденю членом Совбеза
Путин назначил Руденю членом Совбеза
политика, россия, владимир путин, игорь руденя, игорь краснов, совет безопасности рф
Путин назначил Руденю членом Совбеза

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкИгорь Руденя
Игорь Руденя. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав Совета Безопасности полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю, исключил экс-генпрокурора Игоря Краснова, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"...включить в состав в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Руденю И.М. - полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; исключить из состава Краснова И.В", - говорится в документе.
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Путин включил Гуцана в состав Совбеза
