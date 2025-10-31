https://ria.ru/20251031/putin-2052108593.html
Путин назначил Руденю членом Совбеза
Путин назначил Руденю членом Совбеза - РИА Новости, 31.10.2025
Путин назначил Руденю членом Совбеза
Президент России Владимир Путин включил в состав Совета Безопасности полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю, исключил... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T15:23:00+03:00
2025-10-31T15:23:00+03:00
2025-10-31T15:23:00+03:00
политика
россия
владимир путин
игорь руденя
игорь краснов
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747832221_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_2f06c98399685c775d37f3ef65af23cd.jpg
https://ria.ru/20251031/gutsan-2052101931.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747832221_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_e11cbd8e233bef7b50df9174255438a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, игорь руденя, игорь краснов, совет безопасности рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Игорь Руденя, Игорь Краснов, Совет Безопасности РФ
Путин назначил Руденю членом Совбеза
Путин включил в состав Совбеза РФ Руденю и исключил экс-генпрокурора Краснова