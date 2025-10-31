Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил Совбезу обсудить меры безопасности на дорогах
14:16 31.10.2025
Путин предложил Совбезу обсудить меры безопасности на дорогах
Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения на фоне наступления... РИА Новости, 31.10.2025
безопасность, россия, владимир путин, владимир колокольцев
Путин предложил Совбезу обсудить меры безопасности на дорогах

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения на фоне наступления холодов.
Путин в начале совещания отметил, что хотел бы обсудить несколько вопросов.
«
"Второй - он более житейский, и особенно важен сегодня в период наступления холодов, возможной гололедицы и так далее. Речь идет о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения", - сказал глава государства, передав слово главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза работу ОПК
