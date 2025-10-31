https://ria.ru/20251031/putin-2052082862.html
Путин предложил Совбезу обсудить меры безопасности на дорогах
Путин предложил Совбезу обсудить меры безопасности на дорогах
Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения на фоне наступления... РИА Новости, 31.10.2025
безопасность
россия
владимир путин
владимир колокольцев
россия
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Владимир Колокольцев
Путин предложил Совбезу обсудить меры безопасности на дорогах на фоне холодов