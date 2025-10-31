https://ria.ru/20251031/putin-2052063330.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 31.10.2025
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 31.10.2025
