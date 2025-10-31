https://ria.ru/20251031/putin-2052061417.html
Путин отметил работу ОП в развитии системы наблюдения за выборами
Путин отметил работу ОП в развитии системы наблюдения за выборами - РИА Новости, 31.10.2025
Путин отметил работу ОП в развитии системы наблюдения за выборами
Президент России Владимир Путин отметил работу Общественной палаты в развитии системы наблюдения за выборами. РИА Новости, 31.10.2025
россия
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу Общественной палаты в развитии системы наблюдения за выборами.
Глава государства приветствовал участников форума "Сообщество".
"Было закреплено понятие об общественном контроле, введение института общественных наблюдательных комиссий. Отмечу и работу по развитию системы общественного наблюдения за выборами, что сейчас является неотъемлемой частью российской избирательной системы", - сказал президент в своем видеообращении.