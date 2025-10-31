Путин отметил работу ОП в развитии системы наблюдения за выборами

"Было закреплено понятие об общественном контроле, введение института общественных наблюдательных комиссий. Отмечу и работу по развитию системы общественного наблюдения за выборами, что сейчас является неотъемлемой частью российской избирательной системы", - сказал президент в своем видеообращении.