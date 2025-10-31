https://ria.ru/20251031/putin-2052058801.html
Путин поздравил участников форума "Сообщество" с Днем народного единства
Путин поздравил участников форума "Сообщество" с Днем народного единства - РИА Новости, 31.10.2025
Путин поздравил участников форума "Сообщество" с Днем народного единства
Президент РФ Владимир Путин поздравил участников форума "Сообщество" с наступающим Днём народного единства. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T12:40:00+03:00
2025-10-31T12:40:00+03:00
2025-10-31T12:40:00+03:00
общество
россия
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251031/opros-2052029491.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников форума "Сообщество" с наступающим Днём народного единства.
Глава государства направил приветствие участникам и гостям форума "Сообщество".
"Вы традиционно собрались в Москве
в преддверии Дня народного единства, который знаменует сплочённость и высокую ответственность нашего многонационального народа за судьбу Отечества", - сказал Путин
.
Он отметил, что праздник тесно связан со стремлением людей объединяться ради общего дела.
"Дорогие друзья, в программе вашего форума – обсуждение большого количества актуальных тем. Желаю вам плодотворной работы. С наступающим праздником – Днем народного единства!" - добавил Путин.