https://ria.ru/20251031/putin-2052058464.html
Путин назвал НКО незаменимыми участниками социальной политики
Путин назвал НКО незаменимыми участниками социальной политики - РИА Новости, 31.10.2025
Путин назвал НКО незаменимыми участниками социальной политики
Некоммерческие организации сегодня являются незаменимыми участниками социальной политики России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T12:38:00+03:00
2025-10-31T12:38:00+03:00
2025-10-31T12:38:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20251031/putin-2052058147.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал НКО незаменимыми участниками социальной политики
Путин назвал некоммерческие организации незаменимыми участниками соцполитики
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Некоммерческие организации сегодня являются незаменимыми участниками социальной политики России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства приветствовал участников форума "Сообщество".
"Некоммерческий сектор сегодня – значимый, во многом незаменимый участник социальной политики государства. Так, с момента создания Фонда президентских грантов в 2017 году более 22 тысяч некоммерческих организаций получили поддержку и реализовали социально значимые проекты на сумму свыше 176 миллиардов рублей", - сказал президент в своем видеообращении.