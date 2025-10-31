https://ria.ru/20251031/putin-2052029316.html
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Восемь из десяти (79%) россиян положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина на посту главы государства, 77% доверяют российскому лидеру, следует
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Восемь из десяти (79%) россиян положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина на посту главы государства, 77% доверяют российскому лидеру, следует из опроса ФОМ.
Большинство (79%) опрошенных заявили, что Путин
скорее хорошо работает на посту президента России
, 8% респондентов выразили противоположное мнение. Кроме того, 77% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 11% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ
.
Более половины (53%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 25% респондентов считают, что кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина
положительно оценивают 54% граждан, 12% опрошенных скорее недовольны его работой.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Четверо из десяти (42%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 4% - за "Новых людей", 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 24-26 октября среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.