В пустыне обнаружили более 300 человеческих останков

© Фото В пустыне Невады в США нашли более 300 человеческих останков

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В пустыне американского штата Невада обнаружено более 300 человеческих останков, пишет The Sun

"Загадочного происхождения останки были обнаружены 28 июля недалеко от города Серчлайт, который находится примерно в часе езды от Лас-Вегаса", — говорится в материале.

Согласно сообщению, в пустынной местности были обнаружены многочисленные груды кремированных останков. Ни на одном из них не сохранилось идентифицирующей информации, что сделало их опознание практически невозможным.

Изначально журналисты 8 News Now сообщили о находке в августе. Бюро по управлению земельными ресурсами подтвердило данную информацию и приступило к расследованию.

По словам президента бюро Селены Ди Лулло, каждая куча представляет собой одного человека.

Источники предполагают, что в этом инциденте может быть замешано коммерческое похоронное бюро. На месте были обнаружены фрагменты урн и кабельных стяжек, используемых для завязки мешков с прахом.