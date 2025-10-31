https://ria.ru/20251031/pustynya-2052215308.html
В пустыне обнаружили более 300 человеческих останков
В пустыне обнаружили более 300 человеческих останков - РИА Новости, 31.10.2025
В пустыне обнаружили более 300 человеческих останков
В пустыне американского штата Невада обнаружено более 300 человеческих останков, пишет The Sun.
2025
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
В пустыне американского штата Невада обнаружено более 300 человеческих останков, пишет The Sun
.
"Загадочного происхождения останки были обнаружены 28 июля недалеко от города Серчлайт, который находится примерно в часе езды от Лас-Вегаса", — говорится в материале.
Согласно сообщению, в пустынной местности были обнаружены многочисленные груды кремированных останков. Ни на одном из них не сохранилось идентифицирующей информации, что сделало их опознание практически невозможным.
Изначально журналисты 8 News Now сообщили о находке в августе. Бюро по управлению земельными ресурсами подтвердило данную информацию и приступило к расследованию.
По словам президента бюро Селены Ди Лулло, каждая куча представляет собой одного человека.
Источники предполагают, что в этом инциденте может быть замешано коммерческое похоронное бюро. На месте были обнаружены фрагменты урн и кабельных стяжек, используемых для завязки мешков с прахом.
Ранее в июне газета La Jornada сообщила, что останки 381 человека были обнаружены в заброшенном крематории в Мексике
, который обслуживал похоронные агентства, но на деле не проводил кремацию тел. По данным СМИ, останки были найдены внутри небольшого здания, похожего на жилой дом с пятью-шестью помещениями, где сотни тел были сложены в результате "преступной халатности".