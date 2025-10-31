Рейтинг@Mail.ru
В пустыне обнаружили более 300 человеческих останков - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/pustynya-2052215308.html
В пустыне обнаружили более 300 человеческих останков
В пустыне обнаружили более 300 человеческих останков - РИА Новости, 31.10.2025
В пустыне обнаружили более 300 человеческих останков
В пустыне американского штата Невада обнаружено более 300 человеческих останков, пишет The Sun. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T22:41:00+03:00
2025-10-31T22:41:00+03:00
в мире
невада
мексика
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052213888_15:0:619:340_1920x0_80_0_0_52c02243d24e94dc6c40ee85b25bd80c.jpg
https://ria.ru/20251001/ubiystvo-2045628843.html
https://ria.ru/20251009/tela-2047264726.html
невада
мексика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052213888_90:0:543:340_1920x0_80_0_0_7d695826e290e85267543dd3d96868c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, невада, мексика, сша
В мире, Невада, Мексика, США
В пустыне обнаружили более 300 человеческих останков

The Sun: в пустыне Невады нашли более 300 человеческих останков

© ФотоВ пустыне Невады в США нашли более 300 человеческих останков
В пустыне Невады в США нашли более 300 человеческих останков - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото
В пустыне Невады в США нашли более 300 человеческих останков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В пустыне американского штата Невада обнаружено более 300 человеческих останков, пишет The Sun.
"Загадочного происхождения останки были обнаружены 28 июля недалеко от города Серчлайт, который находится примерно в часе езды от Лас-Вегаса", — говорится в материале.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Елабуге нашли человеческие останки в пакетах
1 октября, 14:22
Согласно сообщению, в пустынной местности были обнаружены многочисленные груды кремированных останков. Ни на одном из них не сохранилось идентифицирующей информации, что сделало их опознание практически невозможным.
Изначально журналисты 8 News Now сообщили о находке в августе. Бюро по управлению земельными ресурсами подтвердило данную информацию и приступило к расследованию.
По словам президента бюро Селены Ди Лулло, каждая куча представляет собой одного человека.
Источники предполагают, что в этом инциденте может быть замешано коммерческое похоронное бюро. На месте были обнаружены фрагменты урн и кабельных стяжек, используемых для завязки мешков с прахом.
Ранее в июне газета La Jornada сообщила, что останки 381 человека были обнаружены в заброшенном крематории в Мексике, который обслуживал похоронные агентства, но на деле не проводил кремацию тел. По данным СМИ, останки были найдены внутри небольшого здания, похожего на жилой дом с пятью-шестью помещениями, где сотни тел были сложены в результате "преступной халатности".
Работы на месте массового захоронения мирных жителей в Северодонецке в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Из массового захоронения в Северодонецке извлекли останки 13 тел
9 октября, 13:32
 
В миреНевадаМексикаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала