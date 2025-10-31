Рейтинг@Mail.ru
31.10.2025

СМИ: родственники погибших при рейде в Рио провели акцию протеста
03:54 31.10.2025
СМИ: родственники погибших при рейде в Рио провели акцию протеста
СМИ: родственники погибших при рейде в Рио провели акцию протеста - РИА Новости, 31.10.2025
СМИ: родственники погибших при рейде в Рио провели акцию протеста
Родственники погибших во время рейда полиции в Рио-де-Жанейро провели акцию протеста, требуя скорейшей выдачи тел, сообщил портал G1. РИА Новости, 31.10.2025
СМИ: родственники погибших при рейде в Рио провели акцию протеста

© AP Photo / Silvia IzquierdoЖители северной части Рио-де-Жанейро вынесли тела погибших в результате полицейской операции на площадь Сан-Лукас
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 окт - РИА Новости. Родственники погибших во время рейда полиции в Рио-де-Жанейро провели акцию протеста, требуя скорейшей выдачи тел, сообщил портал G1.
"Родственники погибших в ходе масштабной операции провели акцию протеста в четверг перед зданием Института судебной медицины и даже перекрыли улицу", - говорится в сообщении издания.
По данным портала, они требовали справедливости для своих близких и скорейшей выдачи тел. В акции приняли участие около 30 человек, отметило издание.
Сотрудники военной полиции применили перцовый баллончик для разгона протестующих, заключил портал.
Во вторник полиция Рио-де-Жанейро провела масштабную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города с участием около 2,5 тысяч полицейских. В ходе операции погибли, по данным властей, 119 человек, офис омбудсмена штата заявил РИА Новости о 132 погибших. Спикер сената Дави Алколумбре после этой операции объявил о создании парламентской комиссии по расследованию деятельности преступных группировок, заседание которой запланировано на 4 ноября.
В Бразилии подтвердили смерть 132 человек в результате операции полиции
