https://ria.ru/20251031/protest-2051991497.html
СМИ: родственники погибших при рейде в Рио провели акцию протеста
СМИ: родственники погибших при рейде в Рио провели акцию протеста - РИА Новости, 31.10.2025
СМИ: родственники погибших при рейде в Рио провели акцию протеста
Родственники погибших во время рейда полиции в Рио-де-Жанейро провели акцию протеста, требуя скорейшей выдачи тел, сообщил портал G1. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T03:54:00+03:00
2025-10-31T03:54:00+03:00
2025-10-31T03:54:00+03:00
в мире
рио-де-жанейро (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051610504_0:86:3072:1813_1920x0_80_0_0_705d362ecb84767f25c5521eec050a54.jpg
https://ria.ru/20251029/braziliya-2051631313.html
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051610504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04449966c85eaa80a42e05c6d9205acc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рио-де-жанейро (город)
В мире, Рио-де-Жанейро (город)
СМИ: родственники погибших при рейде в Рио провели акцию протеста
G1: родственники погибших при рейде полиции в Рио провели акцию протеста
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 окт - РИА Новости.
Родственники погибших во время рейда полиции в Рио-де-Жанейро провели акцию протеста, требуя скорейшей выдачи тел, сообщил портал G1
.
"Родственники погибших в ходе масштабной операции провели акцию протеста в четверг перед зданием Института судебной медицины и даже перекрыли улицу", - говорится в сообщении издания.
По данным портала, они требовали справедливости для своих близких и скорейшей выдачи тел. В акции приняли участие около 30 человек, отметило издание.
Сотрудники военной полиции применили перцовый баллончик для разгона протестующих, заключил портал.
Во вторник полиция Рио-де-Жанейро провела масштабную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города с участием около 2,5 тысяч полицейских. В ходе операции погибли, по данным властей, 119 человек, офис омбудсмена штата заявил РИА Новости о 132 погибших. Спикер сената Дави Алколумбре после этой операции объявил о создании парламентской комиссии по расследованию деятельности преступных группировок, заседание которой запланировано на 4 ноября.