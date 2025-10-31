СМИ: родственники погибших при рейде в Рио провели акцию протеста

"Родственники погибших в ходе масштабной операции провели акцию протеста в четверг перед зданием Института судебной медицины и даже перекрыли улицу", - говорится в сообщении издания.

По данным портала, они требовали справедливости для своих близких и скорейшей выдачи тел. В акции приняли участие около 30 человек, отметило издание.

Во вторник полиция Рио-де-Жанейро провела масштабную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города с участием около 2,5 тысяч полицейских. В ходе операции погибли, по данным властей, 119 человек, офис омбудсмена штата заявил РИА Новости о 132 погибших. Спикер сената Дави Алколумбре после этой операции объявил о создании парламентской комиссии по расследованию деятельности преступных группировок, заседание которой запланировано на 4 ноября.