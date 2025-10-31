Рейтинг@Mail.ru
Протасевича внесли в базу сайта "Миротворец"
31.10.2025
Протасевича внесли в базу сайта "Миротворец"
Протасевича внесли в базу сайта "Миротворец"
Роман Протасевич числится в базе скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.
в мире
белоруссия
донецкая народная республика
луганская народная республика
роман протасевич
александр лукашенко
дунья миятович
обсе
белоруссия
донецкая народная республика
луганская народная республика
2025
в мире, белоруссия, донецкая народная республика, луганская народная республика, роман протасевич, александр лукашенко, дунья миятович, обсе, ryanair, минский областной суд
В мире, Белоруссия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Роман Протасевич, Александр Лукашенко, Дунья Миятович, ОБСЕ, Ryanair, Минский областной суд
Протасевича внесли в базу сайта "Миротворец"

Роман Протасевич числится в базе украинского сайта "Миротворец"

Роман Протасевич. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Роман Протасевич числится в базе скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считавшийся оппозиционером Протасевич является сотрудником белорусской разведки. Сам Протасевич подтвердил РИА Новости, что является сотрудником белорусской разведки.
Согласно данным на сайте, Протасевич был внесен в базу 31 октября 2025 года за то, что является, "с его слов", сотрудником спецслужб РБ.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. В Белоруссии Протасевича обвиняли по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии, признав его виновным в призывах к захвату власти, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии и других нарушениях. Впоследствии Протасевич был помилован указом президента Белоруссии.
Лукашенко заявил в пятницу, что после посадки самолета в Минске пришлось проводить операцию по задержанию Протасевича, поскольку он работал под прикрытием.
По словам президента, Протасевич приехал в Грецию, доложил разведчикам всё, что интересовало белорусскую сторону, получил задание и летел обратно. Белоруссию обвинили в том, что власти задержали оппозиционера, и ввели санкции против авиакомпании "Белавиа".
В миреБелоруссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоман ПротасевичАлександр ЛукашенкоДунья МиятовичОБСЕRyanairМинский областной суд
 
 
