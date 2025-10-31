Протасевича внесли в базу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Роман Протасевич числится в базе скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные ресурса.
В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считавшийся оппозиционером Протасевич является сотрудником белорусской разведки. Сам Протасевич подтвердил РИА Новости, что является сотрудником белорусской разведки.
Согласно данным на сайте, Протасевич был внесен в базу 31 октября 2025 года за то, что является, "с его слов", сотрудником спецслужб РБ.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Кожемяко рассказал, как Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться
24 ноября 2023, 08:19
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. В Белоруссии Протасевича обвиняли по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии, признав его виновным в призывах к захвату власти, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии и других нарушениях. Впоследствии Протасевич был помилован указом президента Белоруссии.
Лукашенко заявил в пятницу, что после посадки самолета в Минске пришлось проводить операцию по задержанию Протасевича, поскольку он работал под прикрытием.