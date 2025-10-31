Прокуратура подала иск о национализации к экс-бенефициарам "Корпорации СТС"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура подала иск в отношении ряда лиц и компаний, в частности уральских бизнесменов Алексея Боброва и Антона Бикова, экс-бенефициаров ранее национализированного коммунального холдинга "Корпорация СТС", требуя передать в доход государства активы, принадлежащие данным лицам и компаниям, следует из картотеки суда.

Согласно карточке дела, иск Генерального прокурора Российской Федерации в защиту интересов Российской Федерации "Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" был зарегистрирован 28 октября, заседание по нему назначено на 11 ноября, 10.00 (8.00 мск). Дело будет рассматриваться единолично судьей Москалевой Юлией Владимировной.

Среди физлиц-ответчиков по делу значатся бывшие бенефициары "Корпорации СТС" Бобров и Биков, экс-председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, а также гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, которые ранее проходили в качестве ответчиков по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов "Корпорации СТС" и связанных с ней компаний.

Этот иск был удовлетворен 10 октября Ленинским районным судом. По данным прокуратуры, Биков и Бобров пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж. В иске в качестве ответчиков было указано около 40 компаний, почти все они на данный момент перешли в доход РФ

В новом иске Генпрокуратуры в качестве ответчиков-юрлиц указаны компании "Тюменский энергетический альянс" (ООО ТЭА), ООО "Базфорс", которому принадлежит 99,9% акций ООО ТЭА и московская компания ООО "Предприятие проектного финансирования".

Кроме того в списке третьих лиц, привлеченных к делу, значатся предприятия, работающие в сфере ЖКХ и других отраслях на территории Тюменской области , Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и ряд физических лиц.

Согласно карточке дела, по иску уже приняты обеспечительные меры, было выдано более 30 исполнительных листов.