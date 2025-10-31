Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура подала иск о национализации к экс-бенефициарам "Корпорации СТС" - РИА Новости, 31.10.2025
19:07 31.10.2025 (обновлено: 19:53 31.10.2025)
Прокуратура подала иск о национализации к экс-бенефициарам "Корпорации СТС"
Прокуратура подала иск о национализации к экс-бенефициарам "Корпорации СТС"
происшествия
алексей бобров
свердловская область
россия
тюменская область
генеральная прокуратура рф
происшествия, алексей бобров, свердловская область, россия, тюменская область, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Алексей Бобров, Свердловская область, Россия, Тюменская область, Генеральная прокуратура РФ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура подала иск в отношении ряда лиц и компаний, в частности уральских бизнесменов Алексея Боброва и Антона Бикова, экс-бенефициаров ранее национализированного коммунального холдинга "Корпорация СТС", требуя передать в доход государства активы, принадлежащие данным лицам и компаниям, следует из картотеки суда.
Согласно карточке дела, иск Генерального прокурора Российской Федерации в защиту интересов Российской Федерации "Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" был зарегистрирован 28 октября, заседание по нему назначено на 11 ноября, 10.00 (8.00 мск). Дело будет рассматриваться единолично судьей Москалевой Юлией Владимировной.
Среди физлиц-ответчиков по делу значатся бывшие бенефициары "Корпорации СТС" Бобров и Биков, экс-председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, а также гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов, которые ранее проходили в качестве ответчиков по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов "Корпорации СТС" и связанных с ней компаний.
Этот иск был удовлетворен 10 октября Ленинским районным судом. По данным прокуратуры, Биков и Бобров пользуясь покровительством чиновников, ответственных за сферу ЖКХ, незаконно завладели госпредприятием "Облкоммунэнерго", сформировав за счет него производственный комплекс "Корпорации СТС" и монополизировав предоставление коммунальных услуг на территории Уральского федерального округа, а затем вывели доходы холдинга в размере 12 миллиардов рублей за рубеж. В иске в качестве ответчиков было указано около 40 компаний, почти все они на данный момент перешли в доход РФ.
В новом иске Генпрокуратуры в качестве ответчиков-юрлиц указаны компании "Тюменский энергетический альянс" (ООО ТЭА), ООО "Базфорс", которому принадлежит 99,9% акций ООО ТЭА и московская компания ООО "Предприятие проектного финансирования".
Кроме того в списке третьих лиц, привлеченных к делу, значатся предприятия, работающие в сфере ЖКХ и других отраслях на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и ряд физических лиц.
Согласно карточке дела, по иску уже приняты обеспечительные меры, было выдано более 30 исполнительных листов.
На данный момент Бобров, Черных и Чемезов находятся под стражей по обвинению в мошенничестве в крупном размере, а Буданов находится в федеральном розыске за хищение более 20 миллионов рублей.
ПроисшествияАлексей БобровСвердловская областьРоссияТюменская областьГенеральная прокуратура РФ
 
 
