Ветеран СВО обучается в кадровой программе под руководством главы Химок

В 2022 году Александров отправился в зону СВО добровольцем. После возвращения ветеран решил продолжить службу на благо государства. В процессе обучения он изучает работу подразделений, управление стратегического планирования, аппарата главы и МЦУР. Полученный опыт он готов применять для развития Химок.

"Через некоторое время по возвращению домой я начал понимать, что не доделал что-то важное, и хотелось продолжить приносить пользу своему государству, внести вклад в развитие своей страны. Когда узнал о старте программы "Герои Подмосковья", решил принять в ней участие. Ожидаю получить ценные советы, навыки и знания, которые можно применить на государственной службе", – отметил Александров, его слова приводит пресс-служба администрации.