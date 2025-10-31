Рейтинг@Mail.ru
Ветеран СВО обучается в кадровой программе под руководством главы Химок
17:42 31.10.2025
Ветеран СВО обучается в кадровой программе под руководством главы Химок
Ветеран СВО обучается в кадровой программе под руководством главы Химок - РИА Новости, 31.10.2025
Ветеран СВО обучается в кадровой программе под руководством главы Химок
Ветеран специальной военной операции, глава химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров продолжил обучение по региональной программе... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T17:42:00+03:00
2025-10-31T17:42:00+03:00
Ветеран СВО обучается в кадровой программе под руководством главы Химок

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ветеран специальной военной операции, глава химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров продолжил обучение по региональной программе "Герои Подмосковья", его наставником является глава городского округа Химки Елена Землякова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В 2022 году Александров отправился в зону СВО добровольцем. После возвращения ветеран решил продолжить службу на благо государства. В процессе обучения он изучает работу подразделений, управление стратегического планирования, аппарата главы и МЦУР. Полученный опыт он готов применять для развития Химок.
"Через некоторое время по возвращению домой я начал понимать, что не доделал что-то важное, и хотелось продолжить приносить пользу своему государству, внести вклад в развитие своей страны. Когда узнал о старте программы "Герои Подмосковья", решил принять в ней участие. Ожидаю получить ценные советы, навыки и знания, которые можно применить на государственной службе", – отметил Александров, его слова приводит пресс-служба администрации.
