https://ria.ru/20251031/programma-2051987603.html
В школьную программу средних классов предложили вернуть один предмет
В школьную программу средних классов предложили вернуть один предмет - РИА Новости, 31.10.2025
В школьную программу средних классов предложили вернуть один предмет
Изучение обществознания в шестых-седьмых классах важно вернуть для патриотического воспитания и понимания правовых основ школьниками, заявил в беседе с РИА... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T02:27:00+03:00
2025-10-31T02:27:00+03:00
2025-10-31T02:27:00+03:00
общество
россия
владислав гриб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_ba77702f60110653a8ca08c523aa9532.jpg
https://ria.ru/20251023/ege-2050025936.html
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049921793.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_87dd21b4a1a09f03605ccd724769d980.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владислав гриб
Общество, Россия, Владислав Гриб
В школьную программу средних классов предложили вернуть один предмет
В школьную программу шестых-седьмых классов предложили вернуть обществознание
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Изучение обществознания в шестых-седьмых классах важно вернуть для патриотического воспитания и понимания правовых основ школьниками, заявил в беседе с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Ранее Минпросвещения сообщало, что с 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11 классов, с 1 сентября 2026-го обществознание будет преподаваться для 9-11 классов.
"Как юристу мне очень жаль, что из школьной программы исключают эти темы. Как родитель я могу отчасти понять это решение, но важно, чтобы основные вопросы, рассматриваемые на уроках обществознания в шестых-седьмых классах, остались в учебном плане. Это необходимо для патриотического воспитания и понимания правовых основ", - сказал Гриб
.
Гриб отметил, что полный возврат правовых тем в школьную программу может быть нецелесообразен из-за риска перегрузки учебного плана, но при этом он подчеркнул необходимость сохранения отдельных правовых дисциплин, например, в формате факультативов либо через интеграцию соответствующих вопросов в другие предметы.
"Не все подростки понимают последствия своих действий, а ведь уголовная и административная ответственность по многим правонарушениям наступает с 14 лет. Поэтому понимание права важно для будущего каждого школьника. Я считаю, что мы должны вернуться к этому вопросу", - добавил Гриб.