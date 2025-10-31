В школьную программу средних классов предложили вернуть один предмет

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Изучение обществознания в шестых-седьмых классах важно вернуть для патриотического воспитания и понимания правовых основ школьниками, заявил в беседе с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Ранее Минпросвещения сообщало, что с 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11 классов, с 1 сентября 2026-го обществознание будет преподаваться для 9-11 классов.

"Как юристу мне очень жаль, что из школьной программы исключают эти темы. Как родитель я могу отчасти понять это решение, но важно, чтобы основные вопросы, рассматриваемые на уроках обществознания в шестых-седьмых классах, остались в учебном плане. Это необходимо для патриотического воспитания и понимания правовых основ", - сказал Гриб

Гриб отметил, что полный возврат правовых тем в школьную программу может быть нецелесообразен из-за риска перегрузки учебного плана, но при этом он подчеркнул необходимость сохранения отдельных правовых дисциплин, например, в формате факультативов либо через интеграцию соответствующих вопросов в другие предметы.