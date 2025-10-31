Рейтинг@Mail.ru
В школьную программу средних классов предложили вернуть один предмет - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/programma-2051987603.html
В школьную программу средних классов предложили вернуть один предмет
В школьную программу средних классов предложили вернуть один предмет - РИА Новости, 31.10.2025
В школьную программу средних классов предложили вернуть один предмет
Изучение обществознания в шестых-седьмых классах важно вернуть для патриотического воспитания и понимания правовых основ школьниками, заявил в беседе с РИА... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T02:27:00+03:00
2025-10-31T02:27:00+03:00
общество
россия
владислав гриб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_ba77702f60110653a8ca08c523aa9532.jpg
https://ria.ru/20251023/ege-2050025936.html
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049921793.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_87dd21b4a1a09f03605ccd724769d980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владислав гриб
Общество, Россия, Владислав Гриб
В школьную программу средних классов предложили вернуть один предмет

В школьную программу шестых-седьмых классов предложили вернуть обществознание

© Depositphotos.com / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Depositphotos.com / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Изучение обществознания в шестых-седьмых классах важно вернуть для патриотического воспитания и понимания правовых основ школьниками, заявил в беседе с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Ранее Минпросвещения сообщало, что с 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8-11 классов, с 1 сентября 2026-го обществознание будет преподаваться для 9-11 классов.
Паспорт ученика во время сдачи экзамена - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В перечень ЕГЭ могут добавить новый предмет
23 октября, 11:22
"Как юристу мне очень жаль, что из школьной программы исключают эти темы. Как родитель я могу отчасти понять это решение, но важно, чтобы основные вопросы, рассматриваемые на уроках обществознания в шестых-седьмых классах, остались в учебном плане. Это необходимо для патриотического воспитания и понимания правовых основ", - сказал Гриб.
Гриб отметил, что полный возврат правовых тем в школьную программу может быть нецелесообразен из-за риска перегрузки учебного плана, но при этом он подчеркнул необходимость сохранения отдельных правовых дисциплин, например, в формате факультативов либо через интеграцию соответствующих вопросов в другие предметы.
"Не все подростки понимают последствия своих действий, а ведь уголовная и административная ответственность по многим правонарушениям наступает с 14 лет. Поэтому понимание права важно для будущего каждого школьника. Я считаю, что мы должны вернуться к этому вопросу", - добавил Гриб.
Лекция в университете - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Поступающих в педвузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету
22 октября, 19:04
 
ОбществоРоссияВладислав Гриб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала