Певица Приходько заявила об угрозе гражданской войны на Украине - РИА Новости, 31.10.2025
17:10 31.10.2025
Певица Приходько заявила об угрозе гражданской войны на Украине
Украинская певица Анастасия Приходько заявил, что призывы к насилию в отношении русскоязычных граждан ведут страну к гражданской войне, ее слова приводит... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T17:10:00+03:00
2025-10-31T17:10:00+03:00
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинская певица Анастасия Приходько заявил, что призывы к насилию в отношении русскоязычных граждан ведут страну к гражданской войне, ее слова приводит издание Страна.ua.
"Мне кажется, такие как Мандзюк (Елена, украинский блогер – Прим. ред.) ведут нашу страну к гражданской войне, это "Чому не державною?" Каждый человек решил, что он вершитель судеб. Мне не нравится, когда меня пытаются изменить, поломать, заставить что-то делать. Я не понимаю, кому мне надо что-то доказывать и для чего", — заявила Приходько, добавив, что ее дети общаются на русском языке.
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Вопрос языка на Украине в 2014 году можно было решить, заявил Швыдкой
Вчера, 14:26
Ранее Мандзюк в своих социальных сетях заявила, что ее дети "могут избить ребенка", если тот говорит по-русски.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Автомобиль полиции Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Пассажира автобуса во Львове избили за русский язык
21 октября, 05:48
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Здание городской администрации Одессы - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Одесситов оскорбил проект о лишении защиты русского языка, считает эксперт
16 октября, 16:16
 
Заголовок открываемого материала