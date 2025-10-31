Певица Приходько заявила об угрозе гражданской войны на Украине

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Украинская певица Анастасия Приходько заявил, что призывы к насилию в отношении русскоязычных граждан ведут страну к гражданской войне, ее слова приводит издание Страна.ua.

Ранее Мандзюк в своих социальных сетях заявила, что ее дети "могут избить ребенка", если тот говорит по-русски.