Утильсбор не призван закрыть рынок, заявил Мантуров - РИА Новости, 31.10.2025
09:36 31.10.2025 (обновлено: 09:42 31.10.2025)
Утильсбор не призван закрыть рынок, заявил Мантуров
Утильсбор не призван закрыть рынок, заявил Мантуров - РИА Новости, 31.10.2025
Утильсбор не призван закрыть рынок, заявил Мантуров
Правительство не ставит цели "закрыть" рынок с помощью утильсбора, понимает, что отсутствие конкуренции затормозит развитие российских автопроизводителей,... РИА Новости, 31.10.2025
экономика
россия
денис мантуров
россия
экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
Утильсбор не призван закрыть рынок, заявил Мантуров

Мантуров: правительство не ставит цели закрыть рынок с помощью утильсбора

© РИА Новости / Виталий Невар
Денис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Правительство не ставит цели "закрыть" рынок с помощью утильсбора, понимает, что отсутствие конкуренции затормозит развитие российских автопроизводителей, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы уже не раз говорили о том, что у нас нет цели "закрыть" рынок, чтобы наши производители жили в условиях отсутствия конкуренции – понятно, что это затормозит их собственное развитие. Но нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика", - сказал он, комментируя высказывания о том, что изменения утильсбора являются своеобразной заградительной мерой.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал о последствиях изменения расчета утильсбора
Вчера, 09:34
Мантуров добавил, что иностранные инвесторы при принятии решений важным для себя условием видят ликвидацию каналов серого импорта.
"Для нас ключевой момент – контроль за технологическим процессом. И, как видно на примере успешно перезапущенных площадок, комплексный подход, учитывающий интересы всех сторон, дает свой эффект", - подытожил он.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Передача в доверительное управление автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал, для кого сохранится льготный утильсбор
Вчера, 09:35
 
ЭкономикаРоссияДенис Мантуров
 
 
