Келин рассказал, к чему приведет решение Трампа по ядерным испытаниям
Келин рассказал, к чему приведет решение Трампа по ядерным испытаниям - РИА Новости, 31.10.2025
Келин рассказал, к чему приведет решение Трампа по ядерным испытаниям
Решение президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания обострит ситуацию в мире и может подтолкнуть другие страны поступить аналогичным образом,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T20:01:00+03:00
2025-10-31T20:01:00+03:00
2025-10-31T20:01:00+03:00
в мире
сша
россия
великобритания
дональд трамп
андрей келин
сша
россия
великобритания
Келин рассказал, к чему приведет решение Трампа по ядерным испытаниям
Посол Келин: решение Трампа возобновить ядерные испытания обострит ситуацию
ЛОНДОН, 31 окт - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания обострит ситуацию в мире и может подтолкнуть другие страны поступить аналогичным образом, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"США не проводили испытания в течение 30 лет, и это будет очень серьезным шагом, который, конечно, усугубит и обострит ситуацию, и может побудить других также возобновить ядерные испытания", - сказал Келин
в интервью телеканалу ITV.
При этом пока остается неясным, какие именно испытания будут проводиться, и, прежде чем делать дальнейшие выводы, необходимо понять, о чем идет речь, подчеркнул дипломат.
"Пока неясно, что это будут за испытания: будет ли это испытанием ракет-носителей, или компьютерной симуляцией, или же подземными испытаниями. Поэтому мы должны понять, что имеется ввиду", - сказал Келин.
В четверг Трамп
заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп уточнил, что этот процесс начнется немедленно.