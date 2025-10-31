Рейтинг@Mail.ru
Келин рассказал, к чему приведет решение Трампа по ядерным испытаниям - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 31.10.2025
https://ria.ru/20251031/posol-2052199301.html
Келин рассказал, к чему приведет решение Трампа по ядерным испытаниям
Келин рассказал, к чему приведет решение Трампа по ядерным испытаниям - РИА Новости, 31.10.2025
Келин рассказал, к чему приведет решение Трампа по ядерным испытаниям
Решение президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания обострит ситуацию в мире и может подтолкнуть другие страны поступить аналогичным образом,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T20:01:00+03:00
2025-10-31T20:01:00+03:00
в мире
сша
россия
великобритания
дональд трамп
андрей келин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822087_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_26369bd8a2f4873232905327d0fa8835.jpg
https://ria.ru/20251031/tramp-2051994914.html
сша
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822087_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5c1460c7000d85cbe16e7a3edb52c07e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, великобритания, дональд трамп, андрей келин
В мире, США, Россия, Великобритания, Дональд Трамп, Андрей Келин
Келин рассказал, к чему приведет решение Трампа по ядерным испытаниям

Посол Келин: решение Трампа возобновить ядерные испытания обострит ситуацию

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 31 окт - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания обострит ситуацию в мире и может подтолкнуть другие страны поступить аналогичным образом, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"США не проводили испытания в течение 30 лет, и это будет очень серьезным шагом, который, конечно, усугубит и обострит ситуацию, и может побудить других также возобновить ядерные испытания", - сказал Келин в интервью телеканалу ITV.
При этом пока остается неясным, какие именно испытания будут проводиться, и, прежде чем делать дальнейшие выводы, необходимо понять, о чем идет речь, подчеркнул дипломат.
"Пока неясно, что это будут за испытания: будет ли это испытанием ракет-носителей, или компьютерной симуляцией, или же подземными испытаниями. Поэтому мы должны понять, что имеется ввиду", - сказал Келин.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп уточнил, что этот процесс начнется немедленно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СМИ: Трамп резко изменил позицию по Украине
Вчера, 05:20
 
В миреСШАРоссияВеликобританияДональд ТрампАндрей Келин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала