Келин рассказал, к чему приведет решение Трампа по ядерным испытаниям

ЛОНДОН, 31 окт - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания обострит ситуацию в мире и может подтолкнуть другие страны поступить аналогичным образом, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

"США не проводили испытания в течение 30 лет, и это будет очень серьезным шагом, который, конечно, усугубит и обострит ситуацию, и может побудить других также возобновить ядерные испытания", - сказал Келин в интервью телеканалу ITV.

При этом пока остается неясным, какие именно испытания будут проводиться, и, прежде чем делать дальнейшие выводы, необходимо понять, о чем идет речь, подчеркнул дипломат.

"Пока неясно, что это будут за испытания: будет ли это испытанием ракет-носителей, или компьютерной симуляцией, или же подземными испытаниями. Поэтому мы должны понять, что имеется ввиду", - сказал Келин.