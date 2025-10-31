"Буревестник" и "Посейдон" изменят представления об обороне, заявил Келин

ЛОНДОН, 31 окт - РИА Новости. Разработка Россией стратегического оружия нового поколения - ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" - изменит общие представления об обороне, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Это, безусловно, новое поколение стратегического оружия. Оно изменит общее представление как об обороне, так и о наступлении", - сказал Келин в интервью телеканалу ITV, комментируя прошедшие испытания нового оружия.
Дипломат подчеркнул, что новое оружие стало ответом России на отмену краеугольного камня контроля над стратегическими вооружениями - Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), из которого американцы вышли много лет назад.
"Мы предложили американцам продлить наши ограничения и обязательства в стратегической области еще на один год. С тех пор мы слышали некоторые позитивные сигналы, но не получили окончательного ответа", - добавил Келин.
Президент РФ Владимир Путин в среду сообщил, что во вторник Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Также 26 октября он сообщил о завершении испытаний ракеты "Буревестник".
Ранее Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.