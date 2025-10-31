Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил посла России в Республике Фиджи - РИА Новости, 31.10.2025
16:29 31.10.2025
Путин назначил посла России в Республике Фиджи
Путин назначил посла России в Республике Фиджи
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Петракова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Фиджи, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T16:29:00+03:00
2025-10-31T16:29:00+03:00
россия, австралия, владимир путин, фиджи
Россия, Австралия, Владимир Путин, Фиджи
Путин назначил посла России в Республике Фиджи

Путин назначил Петракова послом России в Республике Фиджи

© РИА Новости / МИД РФМихаил Петраков
Михаил Петраков - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Михаил Петраков. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Петракова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Фиджи, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Петракова Михаила Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Островов Фиджи по совместительству", - говорится в указе.
Ранее Петраков был назначен новым послом РФ в Австралии.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Путин наградил посла ОАЭ в России медалью Пушкина
22 октября, 16:27
 
РоссияАвстралияВладимир ПутинФиджи
 
 
