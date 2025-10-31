https://ria.ru/20251031/posol-2052128442.html
Путин назначил посла России в Республике Фиджи
Путин назначил посла России в Республике Фиджи - РИА Новости, 31.10.2025
Путин назначил посла России в Республике Фиджи
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Петракова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Фиджи, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 31.10.2025
