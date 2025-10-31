https://ria.ru/20251031/pomosch-2052144295.html
Шапша обсудил с Москальковой поддержку участников СВО и их семей
Шапша обсудил с Москальковой поддержку участников СВО и их семей - РИА Новости, 31.10.2025
Шапша обсудил с Москальковой поддержку участников СВО и их семей
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой вопросы оказания помощи участникам СВО и их... РИА Новости, 31.10.2025
КАЛУГА, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой вопросы оказания помощи участникам СВО и их семьям.
Шапша рассказал в своем Telegram-канале, что работает в Москве, встретился с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Обсудили вопросы защиты прав граждан в Калужской области, поддержки пенсионеров, детей-сирот, инвалидов.
"Особое внимание – оказанию помощи участникам СВО и их семьям. Ведём большую работу. Медицинское сопровождение, социальная адаптация, поддержка в бытовых вопросах. Главное – здоровье. Порядка 400 человек прошли диспансеризацию, 126 —реабилитацию. Действуют 37 мер соцподдержки. Помогаем с обучением, трудоустройством", - рассказал Шапша.
Губернатор поблагодарил омбудсмена за внимание к Калужской области, личное участие в решении сложных вопросов, а также выразил благодарность за содействие в освобождении из плена бойцов.
"У нас конструктивное взаимодействие с региональным уполномоченным Юрием Зельниковым. Много лет он помогает людям защищать права, занимается правовым просвещением, вносит законодательные инициативы. Это заслуживает большого уважения", - отметил глава Калужской области.