Шапша обсудил с Москальковой поддержку участников СВО и их семей

КАЛУГА, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудил с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой вопросы оказания помощи участникам СВО и их семьям.

Шапша рассказал в своем Telegram-канале, что работает в Москве, встретился с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Обсудили вопросы защиты прав граждан в Калужской области, поддержки пенсионеров, детей-сирот, инвалидов.

"Особое внимание – оказанию помощи участникам СВО и их семьям. Ведём большую работу. Медицинское сопровождение, социальная адаптация, поддержка в бытовых вопросах. Главное – здоровье. Порядка 400 человек прошли диспансеризацию, 126 —реабилитацию. Действуют 37 мер соцподдержки. Помогаем с обучением, трудоустройством", - рассказал Шапша.

Губернатор поблагодарил омбудсмена за внимание к Калужской области, личное участие в решении сложных вопросов, а также выразил благодарность за содействие в освобождении из плена бойцов.