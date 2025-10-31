Рейтинг@Mail.ru
В Польше утверждают, что вновь перехватили российский Ил-20 над Балтикой - РИА Новости, 31.10.2025
17:40 31.10.2025
В Польше утверждают, что вновь перехватили российский Ил-20 над Балтикой
В Польше утверждают, что вновь перехватили российский Ил-20 над Балтикой - РИА Новости, 31.10.2025
В Польше утверждают, что вновь перехватили российский Ил-20 над Балтикой
Оперативное командование вооруженных сил Польши утверждает, что два истребителя ВВС страны перехватили российский Ил-20 в небе над Балтийским морем, добавив,... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T17:40:00+03:00
2025-10-31T17:40:00+03:00
в мире
польша
балтийское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
ил-20
миг-29
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929915892_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_dc4dbd3f469458e54420c58246db05d1.jpg
https://ria.ru/20251031/istrebiteli-2051985330.html
польша
балтийское море
в мире, польша, балтийское море, министерство обороны рф (минобороны рф), ил-20, миг-29
В мире, Польша, Балтийское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ил-20, МиГ-29
В Польше утверждают, что вновь перехватили российский Ил-20 над Балтикой

Польша заявила о третьем за неделю перехвате российского Ил-20 над Балтикой

© РИА Новости / Александр Тарасенков
Самолет комплексной разведки Ил-20
Самолет комплексной разведки Ил-20 - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Александр Тарасенков
Перейти в медиабанк
Самолет комплексной разведки Ил-20. Архивное фото
ВАРШАВА, 31 окт – РИА Новости. Оперативное командование вооруженных сил Польши утверждает, что два истребителя ВВС страны перехватили российский Ил-20 в небе над Балтийским морем, добавив, что нарушения воздушного пространства Польши не было.
"Третья миссия на этой неделе по перехвату российских самолётов над Балтийским морем. Сегодня, 31 октября, до 9.00 утра (10.00 мск) пара МиГ-29 Польши была вновь поднята в воздух для перехвата российского разведывательного самолёта Ил-20, пролетавшего над Балтийским морем", - сказано в сообщении оперативного командования ВС в социальной сети Х.
Как утверждается, российский самолёт якобы действовал без поданного плана полёта и с выключенным транспондером.
"Нарушения воздушного пространства Польши не было", - признали в республике.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
