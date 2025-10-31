В Польше утверждают, что вновь перехватили российский Ил-20 над Балтикой

ВАРШАВА, 31 окт – РИА Новости. Оперативное командование вооруженных сил Польши утверждает, что два истребителя ВВС страны перехватили российский Ил-20 в небе над Балтийским морем, добавив, что нарушения воздушного пространства Польши не было.
"Третья миссия на этой неделе по перехвату российских самолётов над Балтийским морем. Сегодня, 31 октября, до 9.00 утра (10.00 мск) пара МиГ-29 Польши была вновь поднята в воздух для перехвата российского разведывательного самолёта Ил-20, пролетавшего над Балтийским морем", - сказано в сообщении оперативного командования ВС в социальной сети Х.
Как утверждается, российский самолёт якобы действовал без поданного плана полёта и с выключенным транспондером.
"Нарушения воздушного пространства Польши не было", - признали в республике.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.