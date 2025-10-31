Рейтинг@Mail.ru
"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинцев
16:54 31.10.2025
"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинцев
Негативное отношение поляков к украинским беженцам может привести к расправам над ними, пишет издание Onet. РИА Новости, 31.10.2025
Новости
"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинцев

Onet: неприязнь поляков к украинцам может привести к их линчеванию

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Негативное отношение поляков к украинским беженцам может привести к расправам над ними, пишет издание Onet.
"Невооруженным глазом видно, что отношение к украинцам в польском обществе меняется. <…> Неприязнь к украинцам может принять такую форму, что их начнут линчевать", — заявил изданию социолог Пшемыслав Садура.
По его словам, в Польше стали активно распространяться нарративы о том, что украинцы разорят местных жителей, что они незаслуженно получают социальные пособия и что им предоставили слишком легкий доступ к государственным услугам.
После начала специальной военной операции России в Польшу, согласно различным оценкам, прибыли от двух до трех миллионов беженцев с Украины.
Практически сразу после начала СВО Варшава предоставила гражданам Украины право законно находиться на территории республики, право на работу, а также различные социальные пособия и доступ к системе здравоохранения. Однако в первой половине сентября сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
