"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинцев

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Негативное отношение поляков к украинским беженцам может привести к расправам над ними, пишет издание Onet.
"Невооруженным глазом видно, что отношение к украинцам в польском обществе меняется. <…> Неприязнь к украинцам может принять такую форму, что их начнут линчевать", — заявил изданию социолог Пшемыслав Садура.
По его словам, в Польше стали активно распространяться нарративы о том, что украинцы разорят местных жителей, что они незаслуженно получают социальные пособия и что им предоставили слишком легкий доступ к государственным услугам.
Практически сразу после начала СВО Варшава предоставила гражданам Украины право законно находиться на территории республики, право на работу, а также различные социальные пособия и доступ к системе здравоохранения. Однако в первой половине сентября сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат.
