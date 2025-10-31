СМИ назвали полигон в Неваде "кучей ржавчины"

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Бывшие сотрудники полигона в штате Невада заявляют о потере компетенций для физических ядерных испытаний и упадке оборудования, пишет газета Washington Post.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. Позже он добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"Кадровый вопрос - это серьезная проблема. Руководители испытаний - не бюрократы. Это была не толпа, собирающаяся для презентации в PowerPoint. У этих людей было много грязи под ногтями", - сказал изданию Пол Дикман, экс-чиновник в ядерной сфере, участвовавший в нескольких испытаниях ядерного оружия в Неваде. Последние подземные испытания на полигоне состоялись в сентябре 1992 года.
Испытательный полигон тоже нуждается в ремонте. Люди, недавно посетившие его, описывают оборудование для прокладки туннелей как "кучу ржавчины", пишет газета.
Некоторые бывшие чиновники говорят, что возобновление испытаний может занять годы.
Глава комитета по разведке сената США, республиканец Том Коттон считает, что анонсированные Трампом ядерные испытания подразумевают небольшие подземные контролируемые взрывы. По мнению сенатора, решение Трампа о проведении ядерных испытаний направлено в том числе на демонстрацию решимости страны по сдерживанию РФ и КНР.