Взорвавший в Москве машину офицера принес извинения потерпевшим

01:45 31.10.2025 (обновлено: 05:40 31.10.2025)
происшествия, москва, россия, бодрум, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Москва, Россия, Бодрум, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЕвгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, во Втором западном окружном военном суде в Москве
Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, во Втором западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, принес извинения потерпевшим по делу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.
"Серебряков принес извинения всем потерпевшим, в том числе пострадавшим офицеру Минобороны и его супруге, а также владельцам автомобилей, которые получили повреждения в результате взрыва", — рассказал собеседник агентства.
Процесс проходит во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме. Ранее Серебряков полностью признал вину и заявил, что совершил преступление по идейным соображениям.
Серебряков, до ареста проживавший в Москве и работавший аналитиком данных в банке, обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте взрывчатки и в её незаконном изготовлении.
Утром 24 июля 2024 года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт.
Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
Как стало известно из оглашенного в суде обвинительного заключения, неустановленные лица планировали совершить серию взрывов на территории России, Серебрякова, испытывающего неприязнь к власти, привлекли в качестве исполнителя преступлений. Сначала обвиняемый следил за старшим следователем управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма главного следственного управления СК России, работавшим над делами, связанными с преступлениями украинских военных.
Соучастники оставили для Серебрякова в тайнике взрывчатое вещество C-4, детонаторы и беспроводные Wi-Fi видеокамеры с передатчиком, позднее он их перепрятывал, некоторые части, например, хранил в пустой литровой упаковке молока, другие закопал в Битцевском лесу, отметив дерево рядом с тайником буквой Z.
В какой-то момент заказчики преступления передумали взрывать сотрудника СК, так как "установить его распорядок не удалось", и назначили Серебрякову новую цель, указав на полковника Минобороны, участника СВО. Взрывчатку, заложенную под машиной офицера, привели в действие дистанционно при помощи звонка, Серебряков к этому моменту покинул Россию. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, здоровью его супруги – средний вред.
