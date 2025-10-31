Взорвавший в Москве машину офицера принес извинения потерпевшим

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, принес извинения потерпевшим по делу, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.
«
"Серебряков принес извинения всем потерпевшим, в том числе пострадавшим офицеру Минобороны и его супруге, а также владельцам автомобилей, которые получили повреждения в результате взрыва", — рассказал собеседник агентства.
Процесс проходит во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме. Ранее Серебряков полностью признал вину и заявил, что совершил преступление по идейным соображениям.
Серебряков, до ареста проживавший в Москве и работавший аналитиком данных в банке, обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте взрывчатки и в её незаконном изготовлении.
Утром 24 июля 2024 года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
Как стало известно из оглашенного в суде обвинительного заключения, неустановленные лица планировали совершить серию взрывов на территории России, Серебрякова, испытывающего неприязнь к власти, привлекли в качестве исполнителя преступлений. Сначала обвиняемый следил за старшим следователем управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма главного следственного управления СК России, работавшим над делами, связанными с преступлениями украинских военных.
Соучастники оставили для Серебрякова в тайнике взрывчатое вещество C-4, детонаторы и беспроводные Wi-Fi видеокамеры с передатчиком, позднее он их перепрятывал, некоторые части, например, хранил в пустой литровой упаковке молока, другие закопал в Битцевском лесу, отметив дерево рядом с тайником буквой Z.
В какой-то момент заказчики преступления передумали взрывать сотрудника СК, так как "установить его распорядок не удалось", и назначили Серебрякову новую цель, указав на полковника Минобороны, участника СВО. Взрывчатку, заложенную под машиной офицера, привели в действие дистанционно при помощи звонка, Серебряков к этому моменту покинул Россию. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, здоровью его супруги – средний вред.