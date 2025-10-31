Названы победители второго сезона премии российского digital "Проксима"

МОСКВА, 31 окт — Пресс-служба AdIndex. 30 октября в Москве состоялась церемония награждения второй премии российского digital — "Проксима", которая отмечает лучшие digital-проекты и команды, формирующие будущее отрасли.

Мероприятие прошло в Loft Hall и собрало представителей маркетингового и коммуникационного рынка — от брендов и агентств до членов экспертного совета и Гранд-жюри.

В этом году "Проксима" вручила золотые, серебряные и бронзовые статуэтки в 23 номинациях, отмечая проекты, продемонстрировавшие выдающееся качество, технологичность и креативный подход к работе в digital-среде.

Особенность премии — жюри, состоящее из представителей крупнейших компаний-рекламодателей. В этом году в состав Гранд-жюри вошло более 300 экспертов национального уровня — директоров по маркетингу, digital-руководителей и бренд-лидеров.

Голосование проходило в два этапа: онлайн и офлайн, а затем по итоговым баллам определялись победители и призеры в каждой номинации. По итогам двухэтапного голосования были присуждены 14 золотых, 26 серебряных и 14 бронзовых наград в 23 номинациях.

Среди победителей 2025 года — самые яркие бренды и агентства страны:

Поток: Коммуникационный продукт (рекламный материал)

- Номинация: Цифровые рекламные креативы (баннеры, видеоролики и другие форматы)

Золотую награду получил спецпроект "Хабра" и Yandex Cloud "Темная тема" (бренд Yandex Cloud, исполнитель "Хабр").

"Серебро" завоевала игра "Гигапанда" в мобильном приложении t2 (бренд Т2 Мобайл, исполнитель InAppStory).

- Номинация: PR и спецпроекты в медиа

"Золото" получила работа "Пивной курорт "Пивнов Градец" (бренд Velkopopovický Kozel, исполнитель Panda Digital)

"Серебро" поделили проект "Цифровой кочевник". Digital-путешествие по Великой Степи" (Государственный исторический музей, исполнитель LOOKY) и "Женщины в промышленном секторе. Подкасты "Женское это дело" (совместный проект компании "Полюс" и ИД "Комсомольская правда")

- Номинация: Бренд-сторителлинг в digital

"Золото": "Back to School: Как АШАН завоевал сердца зумеров и альф в трех измерениях" (бренд "Ашан Ритейл Россия", исполнитель Realweb).

"Серебро": проект "Твой опыт в жизни тоже считается" (бренд и исполнитель "Авито Работа") и работа "Восточная сказка в цифрах - видео, которое покорило 20 миллионов сердец" (бренд Vivienne Sabo, исполнитель Агентство PHD).

"Бронза": Молодежная рекламная кампания в рамках ФРК "Знаю, зачем работаю" (бренд hh.ru, исполнитель Hate Agency, Blacklight).

- Номинация: Искусственный интеллект

"Золото": "Как ИИ понял человека и поднял продажи диванов" (бренд Divan BOSS, исполнитель Dinamica × D Innovate Group).

- Номинация: Создание и управление сообществом

"Золото": работа "Второй экран "Выживалити" (бренд "Пятница!", исполнитель IТ-компания KTS).

"Серебро": Ведение сообщества проекта "Карьера на ГАЗе" (бренд АЗ "НАЗ”, исполнитель SocialCraft).

- Номинация: Мультиплатформенность

"Золото": "Back to School: Как АШАН завоевал сердца зумеров и альф в трех измерениях" (бренд "Ашан Ритейл Россия", исполнитель Realweb).

- Номинация: Бренд-медиа

"Серебро": Проект "Чистый "Фон": бренд-медиа "МегаФона" о технологиях и поп-культуре в соцсетях (бренд ПАО "МегаФон", исполнитель Палиндром) и работа "Repeat. Медиа о том, как превратить уход за собой в осознанную привычку" (бренд ЮниРусь / Repeat, исполнитель SOCIALIST).

"Бронза": Бренд-медиа Siegenia об оконном бизнесе (бренд Siegenia, исполнитель АКМ Стратегия).

- Номинация: Инновации в ретейл-медиа

"Золото": Проект "Когда тест-драйв заказывают как ужин: прорыв HAVAL в Деливери" (бренд HAVAL, исполнитель Деливери).

Поток: Медиакампании

- Номинация: Кампания в цифровых медиа

"Серебро": "Восточная сказка в цифрах - видео, которое покорило 20 миллионов сердец" (бренд (бренд Vivienne Sabo, исполнитель Агентство PHD) и проект "Love Cup - шоу о любви в гейминге от билайна" (бренд ПАО "ВымпелКом", исполнитель ГК "Родная речь")

"Бронза": проект "Твой опыт в жизни тоже считается" (бренд и исполнитель "Авито Работа") и работа "Как HAVAL стал режиссером, сценаристом и продюсером кибердрамы" (бренд HAVAL, исполнитель Media Wise).

- Номинация: Кампания в социальных медиа

"Золото": Проект "Растопи лед: как панда Фрайди принесла 5 тонн счастья через геймификацию в Telegram" (бренд Пятница!, исполнитель Креативная студия SMIT).

"Серебро": Проект "Замешай перерыв" с Monarch 3в1" (бренд JDE / Monarch 3в1, исполнитель Агентство PHD) и работа "Похлопайте, у кого есть приставка!" (бренд SberDevices, исполнитель Nativno Lab).

"Бронза": "Yota x Canyaon — по-настоящему конструктивный подход к коллаборациям" (бренд Yota, исполнитель Yota/Виноу).

- Номинация: Кампания в цифровых non-media каналах (ретейл, банкинг, навигация и др.)

"Золото": "Круговорот детских вещей от Huggies и Avito" (бренд Huggies / Avito, исполнитель Mediaminded, Content+).

"Серебро": "Альфа-банк: игры для (не)малого бизнеса" (бренд и исполнитель Альфа-банк).

"Бронза": "Пандагочи" (бренд Самокат, исполнитель IТ-компания KTS).

- Номинация: Маркетинговая кампания с привлечением лидеров мнений

"Золото": Kaspersky x Big Russian Boss: Манифест цифровой безопасности (бренд Лаборатория Касперского, исполнитель Rabbit & Carrot).

"Серебро": "Кибербитва с мошенниками" (бренд билайн, исполнитель JAMI LUP) и проект "Lamm примерил королевскую корону Филиппа Киркорова" (бренд Sintec Group / Lamm, исполнитель MediaPlan Consulting).

"Бронза": работа "Это Вышка!" (бренд билайн, исполнитель JAMI LUP), работа "Как HAVAL стал режиссером, сценаристом и продюсером кибердрамы" (бренд HAVAL, исполнитель Media Wise) и проект "Одежда с историей" (бренд и исполнитель "Авито" × Premier).

- Номинация: Цифровой микс

"Золото": "Premiere of Taste. Качество без границ" (бренд и исполнитель "Магнит").

"Серебро": "Дикси Дино" (бренд "Дикси", исполнитель OMD AMS).

- Номинация: Инновации в использовании Big Tech

"Серебро": Проект "Ускоряем рост эффективности с помощью нового подхода к управлению кампаниями на ритейл-данных" (бренд Село Зеленое / Хайперфудс Холдинг, исполнитель Mediaminded (Group4Media).

- Номинация: Non-TV видеокампания

"Серебро": Проект "Рабочий (Х)ор" (бренд и исполнитель "Авито Работа") и работа "Premiere of Taste. Качество без границ" (бренд и исполнитель "Манит").

- Номинация: Кампания для мобильных устройств

"Серебро": "Альфа-банк: игры для (не)малого бизнеса" (бренд и исполнитель Альфа-банк).

Поток: Performance-маркетинг

- Номинация: Таргетирование аудитории

"Серебро": Проект "Завтрашние покупатели" бренда EPICA" (бренд EPICA, исполнитель Adlabs, Initiative (группа АДВ) и работа "Как взращивать конверсии в Telegram Ads с данными МТС" (бренд Дом.ру, исполнитель i.com).

- Номинация: Контекстная реклама

"Серебро": Проект "Как умная работа с фидами, интеграция ChatGPT в процесс генерации уникальных офферов и стратегия SOI привели к росту продаж при сохранении ДРР" (бренд Unitiki, исполнитель E-Promo).

- Номинация: Performance в цифровом ретейле

"Золото": "Хватамба" (бренд и исполнитель "Авито").

"Серебро": "Омниканальность, основанная на данных: Повышение эффективности продаж через W2A и медийные кампании" (бренд METRO, исполнитель Nectarin).

"Бронза": "Как с помощью WEB2APP-оптимизации увеличить продажи в 3 раза?" (бренд "Лемана ПРО", исполнитель OOM by Okkam, Deft by Okkam).

- Номинация: Мобильный performance (ASO, CPO, CPI, UA)

"Бронза": Проект "Как увеличить приток новых вкладов в 16 раз" (бренд "Финуслуги", исполнитель E-Promo) и проект "Альтернативное масштабирование: как растить Android-продажи без Google Play" (бренд "Национальная Лотерея", исполнитель Rocket10).

Поток: Эффективность

- Номинация: Самая эффективная performance-кампания

"Бронза": Проект "Драйвим направление "готовая еда": заказы от новичков в приложении VK" (бренд "Пятерочка Доставка", исполнитель ArrowMedia).

- Номинация: Самая эффективная кампания в digital-медиа

"Золото": "Мексиканская дуэль" (бренд MANGO OFFICE, исполнитель ООО "Манго Телеком").

"Серебро": "Караоке-такси" (бренд Love Generation, исполнитель TMG Agency) и проект "Hammerite. Как стряхнуть ржавчину с категории" (бренд АкзоНобель, исполнитель DeltaClick × D Innovate Group).

"Бронза": "Не трафик, а результат: как медийка работает на бизнес. Кейс мебельной фабрики "Мария" (бренд Мебельная фабрика "Мария", исполнитель Realweb)

- Номинация: Самый эффективный коммуникационный продукт

"Золото": "Замешай перерыв" с Monarch 3в1" (бренд JDE / Monarch 3в1, исполнитель Агентство PHD).

В этом сезоне впервые в истории премии “Проксима” работы оценила редакция Adindex. По итогам голосования с использованием методологии премии “Проксима” редакция составила Топ-10 работ, которые были удостоены звания “Digital Star. Выбор Adindex”:

- Номинация: PR и спецпроекты в медиа

Проект "Yota x Sintezia: синтез технологий и панк-эстетики" (бренд Yota, исполнитель Yota / Виноу).

Проект "Цифровой кочевник". Digital-путешествие по Великой Степи" (Государственный исторический музей, исполнитель LOOKY).

- Номинация: Бренд-медиа

Проект "Чистый "Фон": бренд-медиа "МегаФона" о технологиях и поп-культуре в соцсетях (бренд ПАО "МегаФон", исполнитель Палиндром.

Проект "Repeat. Медиа о том, как превратить уход за собой в осознанную привычку" (бренд ЮниРусь / Repeat, исполнитель SOCIALIST).

- Номинация: инновации в ретейл-медиа

Кейс "Биннофарм Групп": увеличить продажи препарата Кагоцел® в 1,7 раза с помощью медийной рекламы на Авито (бренд Биннофарм Групп, исполнители Авито, Биннофарм, Эркафарм, РОССТ).

- Номинация: Programmatic performance

Проект "Кагоцел: как найти свою аудиторию в перегруженной категории" (бренд Биннофарм Групп, исполнители рекламная платформа Solta, рекламное агентство "Росст")

Проект "Трансформация цифрового маркетинга недвижимости" (бренд самолет, исполнитель Programmatica.com).

- Номинация: Non-TV видеокампания

Проект "Рабочий (Х)ор" (бренд и исполнитель "Авито Работа").

- Номинация: Цифровые рекламные креативы

Проект "Как брендам проявить внимание и настоящую заботу о клиентах" (бренд Додо Пицца, исполнитель СберСеллер).

- Номинация: Кампания в цифровых non-media каналах (ретейл, банкинг, навигация и др.)

"Альфа-банк: игры для (не)малого бизнеса" (бренд и исполнитель Альфа-банк).

Возрастное ограничение: 18+