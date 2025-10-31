https://ria.ru/20251031/plennyj-2052013198.html
Украинский военный попал в плен после ссоры с сослуживцем
Украинский военный попал в плен после ссоры с сослуживцем - РИА Новости, 31.10.2025
Украинский военный попал в плен после ссоры с сослуживцем
Военнослужащий Василий Иваницкий из отдельной бригады территориальной обороны ВСУ рассказал, что поругался со своим сослуживцем в блиндаже, пошёл за водой,... РИА Новости, 31.10.2025
специальная военная операция на украине
кривой рог
сумская область
вооруженные силы украины
кривой рог
сумская область
2025
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Военнослужащий Василий Иваницкий из отдельной бригады территориальной обороны ВСУ рассказал, что поругался со своим сослуживцем в блиндаже, пошёл за водой, набрёл на российских бойцов и попал в плен.
В видеоролике, опубликованном российским Минобороны, Иваницкий рассказал, что на позиции поругался с товарищем, который по какой-то причине не давал ему курить, вырывал сигареты и срывал шевроны. В такой ситуации, при недостатке оружия и личного пространства Иваницкий пошел "остыть" и поискать воды.
"Шёл, уже темнело по дороге, уже плохо было видно. Смотрю, там два человека с оружием. Один спрашивает: "Ну что, ты хохол?" Я говорю - да. Куда идёшь? Говорю - мне воды бы достать где-нибудь... Ну, и говорят мне - ты уже пришёл", - вспомнил пленный свой диалог с российскими военнослужащими.
Иваницкий рассказал, что оказался в армии после того, как его по дороге на работу остановили сотрудники военкомата, сообщили, что он в розыске, предложили "присесть" и отправили сначала на медкомиссию, а потом и в учебный центр.
В процессе обучения будущего пленного возили в Кривой Рог
, где выдали оружие и экипировку, после чего отвезли на позиции в Сумской области
.