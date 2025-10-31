СМИ сообщили о новом секретном плане союзников Украины

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Испании запланировало на 4 ноября проведение секретного совещания "коалиции желающих", сообщает издание El Mundo.
"Встреча организована в обстановке строжайшей секретности. Участников предупреждают о запрете использования мобильных телефонов (они будут храниться в специально отведенном месте) и о том, что им не следует публиковать информацию о ходе переговоров", — говорится в материале.
Предыдущая встреча "коалиции желающих" прошла в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Как сообщается, в столицу Британии лично прибыли Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров присоединились к встрече по видеосвязи.
Как отметила представитель МИД Мария Захарова, эти переговоры показали, что объединение смещает фокус своего внимания с сугубо военной помощи на темы использования финансово-экономических рычагов давления на Россию. Она также сочла попытки получить выгоду за счет замороженных российских активов признаком того, что ресурсы спонсоров Киева на исходе. В случае конфискации этих средств Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ, предупредила дипломат.
Итоги саммита ЕС поставили под вопрос поддержку Украины, пишут СМИ
24 октября, 09:44