Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о новом секретном плане союзников Украины - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 31.10.2025 (обновлено: 18:31 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/plan-2052075695.html
СМИ сообщили о новом секретном плане союзников Украины
СМИ сообщили о новом секретном плане союзников Украины - РИА Новости, 31.10.2025
СМИ сообщили о новом секретном плане союзников Украины
Министерство иностранных дел Испании запланировало на 4 ноября проведение секретного совещания "коалиции желающих", сообщает издание El Mundo. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T13:53:00+03:00
2025-10-31T18:31:00+03:00
в мире
киев
испания
украина
владимир зеленский
метте фредериксен
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
https://ria.ru/20251031/plany-2052022310.html
https://ria.ru/20251024/es-2050276250.html
киев
испания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, испания, украина, владимир зеленский, метте фредериксен, марк рютте, нато
В мире, Киев, Испания, Украина, Владимир Зеленский, Метте Фредериксен, Марк Рютте, НАТО
СМИ сообщили о новом секретном плане союзников Украины

EL Mundo: коалиция желающих планирует проведение секретной встречи

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Испании запланировало на 4 ноября проведение секретного совещания "коалиции желающих", сообщает издание El Mundo.
"Встреча организована в обстановке строжайшей секретности. Участников предупреждают о запрете использования мобильных телефонов (они будут храниться в специально отведенном месте) и о том, что им не следует публиковать информацию о ходе переговоров", — говорится в материале.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СМИ узнали о планах ЕК судиться с тремя странами из-за Украины
Вчера, 09:55
По данным издания, на повестке встречи — обсуждение способов обеспечения срочных финансовых нужд Украины, включая оборонные запросы Киева.
Предыдущая встреча "коалиции желающих" прошла в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Как сообщается, в столицу Британии лично прибыли Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров присоединились к встрече по видеосвязи.
Как отметила представитель МИД Мария Захарова, эти переговоры показали, что объединение смещает фокус своего внимания с сугубо военной помощи на темы использования финансово-экономических рычагов давления на Россию. Она также сочла попытки получить выгоду за счет замороженных российских активов признаком того, что ресурсы спонсоров Киева на исходе. В случае конфискации этих средств Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ, предупредила дипломат.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Итоги саммита ЕС поставили под вопрос поддержку Украины, пишут СМИ
24 октября, 09:44
 
В миреКиевИспанияУкраинаВладимир ЗеленскийМетте ФредериксенМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала