06:41 31.10.2025 (обновлено: 08:53 31.10.2025)
Создателей "Буревестника", вероятно, ждут награды, заявил Песков
россия, дмитрий песков, владимир путин, валерий герасимов, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Безопасность
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин с большой долей вероятности отметит государственными наградами создателей ракеты "Буревестник", заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"С большой долей вероятности можно предположить, что да", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
"Признак упадка": на Западе высказались об испытаниях "Буревестника"
Испытание уникального оружия

Владимир Путин 26 октября в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. Как доложил глава Генштаба Валерий Герасимов, пуск состоялся 21 октября: за 15 часов ракета преодолела 14 тысяч километров.
Ядерная силовая установка "Буревестника" по мощности сопоставима с реактором атомной подлодки, но при этом в тысячу раз меньше и запускается в течение нескольких минут или секунд.
Россия сможет применить использованные в ракете ядерные технологии и в народном хозяйстве, а ее электроника уже задействована в космической отрасли.
Россия открыла новую эру геополитического сдерживания
Россия Дмитрий Песков Владимир Путин Валерий Герасимов Безопасность
 
 
