Создателей "Буревестника", вероятно, ждут награды, заявил Песков

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Путин с большой долей вероятности отметит государственными наградами создателей ракеты "Буревестник", заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"С большой долей вероятности можно предположить, что да", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Испытание уникального оружия

Владимир Путин 26 октября в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. Как доложил глава Генштаба Валерий Герасимов , пуск состоялся 21 октября: за 15 часов ракета преодолела 14 тысяч километров.

Ядерная силовая установка "Буревестника" по мощности сопоставима с реактором атомной подлодки, но при этом в тысячу раз меньше и запускается в течение нескольких минут или секунд.