Движение "Аллатра*" внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 31.10.2025
16:55 31.10.2025
Движение "Аллатра*" внесли в перечень террористов и экстремистов
Движение "Аллатра*" внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 31.10.2025
Движение "Аллатра*" внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов международное общественное движение "Аллатра*", следует из соответствующей базы ведомства. РИА Новости, 31.10.2025
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов международное общественное движение "Аллатра*", следует из соответствующей базы ведомства.
"Общественный союз международное общественное движение "Аллатра*", - говорится в перечне.
* внесено в перечень террористов и экстремистов
