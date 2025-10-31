https://ria.ru/20251031/perechen-2052134235.html
Движение "Аллатра*" внесли в перечень террористов и экстремистов
Движение "Аллатра*" внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов международное общественное движение "Аллатра*", следует из соответствующей базы ведомства. РИА Новости, 31.10.2025
