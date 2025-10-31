Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как иностранцу получать пенсию в России - РИА Новости, 31.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 31.10.2025 (обновлено: 02:22 31.10.2025)
https://ria.ru/20251031/pensiya-2051987161.html
В Госдуме рассказали, как иностранцу получать пенсию в России
В Госдуме рассказали, как иностранцу получать пенсию в России - РИА Новости, 31.10.2025
В Госдуме рассказали, как иностранцу получать пенсию в России
Иностранцу для оформления страховой пенсии в России нужно проработать 15 лет в стране и иметь не менее 30 пенсионных баллов, сообщил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T02:17:00+03:00
2025-10-31T02:22:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961753130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ff04bd6cd01be435ab27da6852f11cc.jpg
https://ria.ru/20251030/pensii-2051676713.html
https://ria.ru/20251029/latviya-2051547185.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961753130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6d41eea99a43a3d1dee0cbfac2fe833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, как иностранцу получать пенсию в России

Нилов: иностранцу для пенсии нужно иметь стаж в 15 лет и 30 пенсионных баллов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Иностранцу для оформления страховой пенсии в России нужно проработать 15 лет в стране и иметь не менее 30 пенсионных баллов, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
"Оформление самого распространенного варианта пенсии для иностранных граждан и лиц без гражданства при их соответствии всем законодательным требованиям сложности не представляет - это четко регламентированная процедура, требующая исключительно внимания к сбору документов и подаче заявления. Самый ответственный этап в оформлении страховой пенсии по старости — для нее нужны минимум 15-летний официальный трудовой стаж в России и не менее 30 пенсионных баллов — подготовка пакета документов", — сообщил Нилов.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2026 году
Вчера, 01:25
Он рассказал, что стандартный базовый комплект, который может отличаться в зависимости от гражданства, включает в себя: документ, удостоверяющий личность (национальный паспорт), вид на жительство и СНИЛС. Далее, по словам политика, требуются документы, подтверждающие стаж и заработок: трудовая книжка, трудовые договоры с российскими организациями.
"Первый шаг, если иное не регламентировано международными соглашениями, без которого нет смысла обращаться в Соцфонд, — легализация своего статуса через получение вида на жительство. ВНЖ подтверждает право на постоянное проживание в России и социальное обеспечение", — уточнил Нилов.
Глава думского комитета добавил, что подать собранные документы и заявление можно несколькими способами. Удобнее всего, по его мнению, – онлайн, через личный кабинет на "Госуслугах", но можно также лично обратиться в любой клиентский офис Социального фонда или в МФЦ.
"Процедура проверки и рассмотрения пакета документов займет какое-то время. Если все пройдет успешно, пенсионная выплата будет назначена в соответствии с датой, установленной законодательством. При этом важно помнить, что при смене места жительства или изменении других обстоятельств необходимо своевременно уведомлять об этом Социальный фонд", — заключил Нилов.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Соцфонд рассказал, как выдворенным из Латвии пенсионерам вернуть пенсии
29 октября, 16:16
 
ОбществоРоссияЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала