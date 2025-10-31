В Госдуме рассказали, как иностранцу получать пенсию в России

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Иностранцу для оформления страховой пенсии в России нужно проработать 15 лет в стране и иметь не менее 30 пенсионных баллов, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

"Оформление самого распространенного варианта пенсии для иностранных граждан и лиц без гражданства при их соответствии всем законодательным требованиям сложности не представляет - это четко регламентированная процедура, требующая исключительно внимания к сбору документов и подаче заявления. Самый ответственный этап в оформлении страховой пенсии по старости — для нее нужны минимум 15-летний официальный трудовой стаж в России и не менее 30 пенсионных баллов — подготовка пакета документов", — сообщил Нилов

Он рассказал, что стандартный базовый комплект, который может отличаться в зависимости от гражданства, включает в себя: документ, удостоверяющий личность (национальный паспорт), вид на жительство и СНИЛС. Далее, по словам политика, требуются документы, подтверждающие стаж и заработок: трудовая книжка, трудовые договоры с российскими организациями.

"Первый шаг, если иное не регламентировано международными соглашениями, без которого нет смысла обращаться в Соцфонд, — легализация своего статуса через получение вида на жительство. ВНЖ подтверждает право на постоянное проживание в России и социальное обеспечение", — уточнил Нилов.

Глава думского комитета добавил, что подать собранные документы и заявление можно несколькими способами. Удобнее всего, по его мнению, – онлайн, через личный кабинет на "Госуслугах", но можно также лично обратиться в любой клиентский офис Социального фонда или в МФЦ.