https://ria.ru/20251031/pankin-2052039652.html
Работа над декларацией саммита АТЭС еще идет, заявил Панкин
Работа над декларацией саммита АТЭС еще идет, заявил Панкин - РИА Новости, 31.10.2025
Работа над декларацией саммита АТЭС еще идет, заявил Панкин
Работа над декларацией саммита АТЭС ещё идёт, есть шероховатости, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 31.10.2025
2025-10-31T11:07:00+03:00
2025-10-31T11:07:00+03:00
2025-10-31T11:07:00+03:00
россия
александр панкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762688731_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_fc5768d7e997f9f2cddb3d50c68d3f5e.jpg
https://ria.ru/20251031/mid-2052035246.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762688731_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_7e831ffdedcd1589b0fc7d239e55aeb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр панкин
Работа над декларацией саммита АТЭС еще идет, заявил Панкин
Панкин заявил, что в работе над декларацией саммита АТЭС еще есть шероховатости