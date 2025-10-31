Рейтинг@Mail.ru
Работа над декларацией саммита АТЭС еще идет, заявил Панкин - РИА Новости, 31.10.2025
11:07 31.10.2025
Работа над декларацией саммита АТЭС еще идет, заявил Панкин
Работа над декларацией саммита АТЭС еще идет, заявил Панкин - РИА Новости, 31.10.2025
Работа над декларацией саммита АТЭС еще идет, заявил Панкин
Работа над декларацией саммита АТЭС ещё идёт, есть шероховатости, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 31.10.2025
россия
александр панкин
россия, александр панкин
Россия, Александр Панкин
Работа над декларацией саммита АТЭС еще идет, заявил Панкин

Панкин заявил, что в работе над декларацией саммита АТЭС еще есть шероховатости

КЁНЧЖУ (Южная Корея), 31 окт - РИА Новости. Работа над декларацией саммита АТЭС ещё идёт, есть шероховатости, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Пока еще работа не закончена, она ведется. Есть какие-то шероховатости, нюансы", - сказал он журналистам.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
МИД оценил настрой на сплочение на саммите АТЭС
Вчера, 10:51
 
Россия, Александр Панкин
 
 
